Periodista vivirá con la bala dentro del cuerpo

Luego de ser dado de alta médica y saber que por el resto de su vida mantendrá una bala dentro de su cuerpo a escasos milímetros de su médula espinal, refugiado en un lugar fuera de Chilpancingo, el periodista Jesús de la Cruz, confió en que pronto estará completamente recuperado para regresar a la actividad de la que por ningún motivo piensa alejarse, sino por el contrario sumar como experiencia lo que ha vivido.

El joven Jesús de la Cruz, es un periodista de corta carrera al contar un año aproximadamente que empezó a colaborar con el portal "Reportes Guerrero" donde su trabajo se ha enfocado a la cobertura de movilizaciones sociales, actividades políticas e información policial.

Él fue atacado a balazos el pasado 28 de noviembre junto a tres de sus compañeros y pese a su juventud y corta experiencia aseguró que se mantendrá firme en su decisión de seguir en la noble labor de informar a la sociedad.

El periodista aseguró que vio a Dios mientras se encontraba convaleciente en el hospital de Chilpancingo." Un médico al que yo veía resplandeciente por la falta de mis antejos y al que cuidaban dos enfermeros con pose de guaruras, me preguntó que si sabía quién me salvó de morir, le respondí que fue Dios, él me dijo que bueno que reconozcas quien te salvó, porque se lo pediste cuando estabas en el carro y él detuvo la bala", relató Jesús de la Cruz

En su relató el reportero indicó estar completamente seguro de que el ataque no estaba dirigido a él, "no sé porque nos atacaron, no se quienes fueron, sólo sé que fue desde una motocicleta, pero de manera personal no tengo problemas con nadie, no le debo a nadie ni he afectado a nadie, por eso no creo que haya sido para mí la agresión".

Explicó que no sabe si soñó al médico o realmente estuvo parado al pie de su cama porque él mismo le dijo que siempre recordara quién lo salvó y al despedirse le explicó que no lo volvería a ver y así fue, ese médico no regresó a su estancia en el nosocomio.

El pasado martes 28 de noviembre, Jesús de la Cruz, junto a otros tres reporteros de Chilpancingo, fueron atacados a balazos después de haber acudido a cubrir un hecho de violencia, él recibió un impacto de bala que se alojó cerca de las cervicales y la médula espinal, algo que de acuerdo con los doctores que lo atendieron es casi un milagro que no tenga afectaciones después de que la bala quedó muy cerca de un sitio en el que podría haberle causado la muerte.

Explicó que en este momento como parte de una estrategia para proteger su integridad buscó refugio en casa de unos familiares fuera de Chilpancingo, pero confió en que en proco tiempo pueda estar de regreso, "claro que en este momento tengo miedo, pero Dios me ha dicho que mi testimonio de vida será importante y por eso vamos a regresar a seguir sirviendo informativamente a la población, "Es un trabajo que me ha gustado y voy a seguir haciéndolo".