Pie de la Cuesta urge promoción para reactivar su economía

Empresarios de la zona turística de Pie de la Cuesta, pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajar en una promoción turística que sirva para reactivar al 100 por ciento la economía de toda la zona poniente de Acapulco.

Señalaron que eventos como el Abierto Mexicano de Tenis, así como las conversaciones bancarias, minera y médicas que se realizan en la zona Diamante, no contribuyen a mejorar las condiciones en las que se encuentran en estos momentos el sector empresarial de Pie de la Cuesta.

Lea también: Acapulco a cuatro meses de Otis

El empresario Joel Castillo Gómez, dijo que a más de cuatro meses de los daños que dejó el huracán, no se ha podido recuperar al cien por ciento la actividad económica y turística en Pie de la Cuesta, donde aún se tiene varios negocios que no han sido rehabilitados en su totalidad por falta de recursos.

Vacío se observa el mobiliario de playa en la zona de Pie de la Cuesta. /Foto: Enrique Hernández / El Sol de Acapulco.

“Mira hay negocios que no están aún funcionando, se les ha invertido el recurso que se dio por parte de la Federación pero estos fueron insuficientes; los daños sufridos desde hace más de cuatro meses rebasan esas cantidades, no nos quejamos el gobierno nos ayudó poco, pero nos ayudaron los apoyos sirvieron para iniciar con los trabajos de rehabilitación, pero se requiere de más, y si no hay ingresos, vamos a seguir en la misma situación”, expresó.

Local Empresarios de Pie de la Cuesta piden aumento en créditos blandos

El empresario manifestó que se requiere que los tres niveles de gobierno trabajen en una promoción turística inmediata en la que se encuentre integrada directamente la zona turística de Pie de la Cuesta, sus atractivos, su playa, su laguna, así como cada una de las actividades que se pueden encontrar los visitantes al llegar a este punto de Acapulco.

Dijo que, si no se pone en marcha una promoción por lo menos en el mercado nacional, se estaría poniendo en riesgo lo poco que se pudiera tener en para la temporada de vacaciones de Semana Santa próxima a iniciar, y en la que los empresarios de Pie de la Cuesta han puesto la esperanza para lograr algunos ingresos con los que se puedan mantener las fuentes de empleo, así como tener recursos económicos para poder cumplir con los pagos de impuestos y servicios, además de destinar una parte para seguir con trabajos de rehabilitación de restaurantes, hoteles y cabañas.