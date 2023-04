Padres de familia piden retirar serie infantil de Netflix

Miembros de la sociedad civil buscan que sea eliminado un capítulo de la serie infantil de Netflix, “Ridley Jones”, ya que aseguran que adoctrinan a niños de 0 a seis años con contenidos LGTB.

A través de un link piden a las personas ayuden con su voto para conseguir que la plataforma elimine el capítulo 8 de la quinta temporada donde el bisonte Fred (animal parecido al búfalo), se declara no binario y pide que usen el pronombre "elle".

“No podemos permitir que adoctrinen a nuestros hijos, pero aún menos sin informarnos y usando dibujos animados para niños de preescolar”.

Lee también: Pide comunidad LGBT no ser discriminados en hoteles y restaurantes

La escena que ha causado controversia los últimos días es cuando el bisonte de nombre Fred y su abuela expresan lo siguiente: “Mi corazón dice que como me siento más a gusto es usando el nombre de Fred, porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va. También uso ‘elle’ y ‘elles’ porque cuando me llaman ella o él no siento que sea lo correcto".

La abuela contesta: “Eso no lo sabía, no me extraña que te cueste centrarte. ¿Cómo vas a liderar la manera sin ser tu verdadero tú".

La escena tiene que ver con lo que se puede llamar ideología de género./ Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Por su parte, la creadora de esa serie Chris Nee, es una una madre lesbiana, a través de sus redes sociales dijo que entró en Netflix porque le permitían libertad a la hora de crear personajes LGTB y consideraba importante meterlos porque ella de pequeña sufría por "no tener dibujos con los que se pudiera identificar”.

Los miembros de la sociedad civil dirigida por Miguel Tomás y todo el equipo de HazteOir.org reprocharon que no se informe que dichos dibujos animados tienen contenido LGBT, “lo ocultan para adoctrinar a tus hijos sin que tú lo sepas y cuando son más vulnerables”.

El link después de darle click te lleva a un recuadro donde se te sugiere firmar esa petición después que das click aparece otra ventana donde te pide la dirección de un correo electrónico.