No hay marcha atrás con trabajadores despedidos: Abelina López

La presidenta Abelina López Rodríguez, afirmó que no habrá marcha por atrás por parte de su gobierno en el tema de los trabajadores despedidos de la CAPAMA que pertenecen al sindicato independiente, lo anterior luego que estos iniciaron una huelga de hambre a las afueras del ayuntamiento del Parque Papagayo.

En declaración a medios de comunicación al concluir la sesión de cabildo abierta en el poblado de La Poza, la primera edil manifestó que en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), no se puede seguir trabajando en la misma ruta de que se quiera seguir ganando sin trabajar.

“Tienen sus derechos, vamos a darles lo que les corresponde, CAPAMA no da para que sigamos bajo esa dinámica, de que no se quiere trabajar de que se quiere seguir ganando sin trabajar, todos nosotros trabajamos hasta 14 o 15 horas, no sé si la sociedad, este de acuerdo de que demos prácticamente todo a una sola familia, se oye feo, pero se tiene que decir en el sindicato está el marido, la mujer, los hijos, están los primos”, expresó.

Lee también: Sindicato independiente de CAPAMA en huelga de hambre

Manifestó que los trabajadores que se instalaron en huelga de hambre en el ayuntamiento del sindicato independiente están en todo su derecho, pero no se dará marcha atrás y se les dará lo que por ley les corresponde.

Por otro lado, la alcaldesa informó que este año su gobierno recibirá 290 millones de pesos más en las partidas federales en comparación al año pasado, y esto es producto del trabajo que ha realizado en el combate a la corrupción y en el manejo de los recursos económicos, lo que le permitió aumentar en 444 millones de pesos el presupuesto de ingresos para este 2023. Local Retienen salarios a sindicato independiente de CAPAMA

“Cuando tú logras aumentar tus ingresos, también aumentan las participaciones federales, en el caso del municipio por haber aumentado en 444 millones de pesos comparado con el año pasado en el presupuesto de ingresos, se tienen bondades que de alguna manera somos merecedores por el impacto fiscal que se logró en el año pasado”, expresó.

López Rodríguez, indicó que reafirmó que seguirá en la misma línea del combate a la corrupción en todas las dependencias del gobierno, esto con la finalidad de que, en el 2024, siga aumentando el presupuesto considerablemente para recibir mayor participación federal, y agregó que Acapulco será muy beneficiado en programas sociales.