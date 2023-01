Retienen salarios a sindicato independiente de CAPAMA

Trabajadores del sindicato independiente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), protestaron en las instalaciones de la paramunicipal para demandar el pago de la primera quincena del mes de enero.

José Martín Martínez Luna, dijo que son ocho los trabajadores que no recibieron su pago de esta quincena y que cinco más fueron despedidos de manera injustificada a finales del año pasado.

"No hay ninguna información sobre los motivos por lo cuales no se les ha pagado el salario ya trabajado, ya hablamos con el director para que explique por qué no se les ha apagado a los compañeros del sindicato independiente", expresó.

El dirigente sindical manifestó que estos casos de retención de salarios que se hace en la CAPAMA son abusos a los derechos de los propios trabajadores de la paramunicipal.

Los trabajadores se instalaron por espacio de media hora a las afueras de las instalaciones de la paramunicipal./ Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Los trabajadores se instalaron por espacio de media hora, a las afueras de las instalaciones de la CAPAMA, como parte de las acciones de protesta para exigir el pago de la quincena de los ocho trabajadores.

Manifestaron que si no hay solución al pago de la quincena promoverán las movilizaciones por parte de los trabajadores del sindicato independiente de la CAPAMA.