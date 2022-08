No hay marcha atrás a nombramientos en el Registro Civil: Abelina

La presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, afirmó que su gobierno no dará marcha atrás a los nombramientos de los nuevos delegados que asignó el cabildo para las más de 40 oficialías del registro civil que se tienen en la ciudad, e insistió que los cargos no son herencias para algunos cuantos.

Al poner en marcha el programa de alumbrado público en la colonia Fuerza Aérea en la zona poniente de la ciudad, la presidenta, manifestó que los cargos en el Registro Civil, no son herencia, ni cargos eternos porque la eternidad genera el problema de la corrupción, y agregó que los movimientos que se están dando luego de la asignación de los nuevos oficiales, responden a intereses pequeñitos.

López Rodríguez, manifestó que los cambios siempre son saludables, porque de alguna manera estos generan confianza, por lo que dijo, esperar que todos aquellos que se han manifestado en las oficialías del Registro Civil, entiendan que los nuevos nombramientos, son un proceso que así debe de ser porque lo marca la ley.





“Son saludables los cambios, como presidenta, tengo un sinnúmero de gente que se nos acercaba y nos dice cambie a los oficiales, pasa esto en este lugar, pasa estos en otro lugar, entonces no pueden ser eternos, la eternidad genera corrupción, pero son intereses en pequeñito y tengo fe que todo esto se debe de resolver”, precisó.

Dijo que es una determinación de los regidores que integran el cabildo los nombramientos de los nuevos oficiales y no sólo de la presidenta de Acapulco, la cual no está por encima del cabildo, “lo que yo hago, es lo que me mandata el cabildo, ni yo misma puedo poner si no es un acuerdo que se tome en conjunto”.

Ante unos 40 vecinos de la colonia Fuerza Aérea que asistieron al arranque del programa de la instalación de unas 200 luminarias en las distintas colonias de ese asentamiento, la presidenta informó que su gobierno contrató a 14 contratistas que saben cómo cambiar una luminaria.

Dijo que, en un lapso máximo de mes, deberán de estar las más de 20 mil luminarias instaladas en las distintas calles de las colonias que están consideradas dentro el programa de “Iluminar para Transformar”, donde se invierte más de un millón de pesos, recursos que están considerados dentro de los ahorros económicos que se han realizado por el buen manejo de los recursos en el municipio.

Insistió que recibió una ciudad en terapia intensiva, con grandes deudas financieras como los 600 millones de pesos al SAT, 80 millones de pesos a Zofemat, 150 millones de pesos de laudos generados por despidos de trabajadores no liquidados, los más de 330 millones de pesos generados por la construcción del puente Bicentenario desde el 2009, 50 millones de pesos más al ISSSPEG, 55 millones a Fonacot y los más de 770 millones de la deuda vía CAPAMA a la Comisión Federal de Electricidad.