Toman oficialía del Registro Civil en Paso Limonero

Habitantes del poblado Paso Limonero tomaron las instalaciones de la delegación de Paso Limonero en rechazo a la asignación de la nueva oficial del Registro Civil que fue propuesta por el regidor por Morena en el cabildo Jonathan Marqués Aguilar.

Hugo Cadena Muñiz, habitante del lugar, dijo que respaldan a la oficial Josefina Dorantes, quien es vecina del poblado de Paso Limonero, mientras que la propuesta el regidor morenista Berenice Guatemala Pardo, es habitante de la Frontera en el poblado de La Sabana.

Dijo que no terminarán con su manifestación si la alcaldesa Abelina López Rodríguez no da marcha atrás a la designación de la nueva oficial del Registro Civil en Paso Limonero.

La manifestación en el registro civil de Paso Limonero se suma a las que se han realizado por el mismo tema en el poblado de Xaltianguis, Kilómetro 21, Plan de de los Amates y Pie de la Cuesta.

"Esta es una imposición por parte del regidor de Morena, aquí no se ha tenido ningún problema con la oficial que se tiene en el Registro Civil, no vamos a terminar el apoyo a favor de Josefina quien está disponible las 24 horas y no sólo en horario de oficina", expresó.

Al movimiento se sumaron unas 50 personas, quienes con gritos y pancartas a favor de Josefina Durantes se plantaron a las afueras de la delegación de Paso Limonero.