“No coincidieron las agendas, pero nada tiene que ver con la parte política”, aclara Evelyn

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, atribuyó su ausencia en la gira de trabajo del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón a su agenda de trabajo, sin embargo, le agradeció los beneficios que trajo para Acapulco con la inversión 8.22 millones de dólares que beneficiará a 236 mil habitantes de 79 colonias de la zona suburbana de la ciudad.

Ayer, Ebrard Casaubón, una de las corcholatas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ser candidato a la presidencia por Morena, estuvo en el puerto donde puso en marcha, junto con la alcaldesa Abelina López Rodríguez, el proyecto de inversión internacional en colectores para captación, conducción y tratamiento de aguas residuales en el polígono de la Emiliano Zapata y Ciudad Renacimiento, al que no acudió la mandataria.

Entrevistada luego de poner en marcha el operativo de seguridad por vacaciones de verano 2022, donde participarán cerca de 2 mil efectivos de seguridad y socorro, Salgado Pineda, recordó que su presencia en la gira de la otra corcholata, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue porque se tenía agendado y no cambió de fecha, como sí ocurrió con Ebrard.

“Cuando vino la compañera Claudia fue un domingo, estuvo agendado con cierta anticipación, me hubiera encantado el día de ayer que estuvo el Canciller Ebrard a quien agradezco todo el apoyo brindado al puerto de Acapulco y a Guerrero, en un inicio me parece que manejaban un día antes, habíamos agendado y desafortunadamente se cambió el día y ya no pude cancelar las actividades”, mencionó.

Fue enfática al señalar que su ausencia no obedeció a temas de política, sino de agenda porque tenía eventos ya programados que atender y dijo que no son tiempos de pensar en ese tema, sino de enfocarse al cien por ciento en el trabajo y las necesidades de la población.

“No coincidieron las agendas, pero nada tiene que ver con la parte política. Yo creo que ahorita no es momento de estar pensando en eso, nosotros estamos enfocadas y enfocados 100 por ciento en el trabajo, así que no hay que mezclar una cosa con la otra. No coincidieron las agendas, me hubiera encantado estar el día de ayer en el evento, pero eso no lleva ningún mensaje político, ni mensaje de ningún tipo. Más bien fue cuestión de agenda”, dijo.

Por otro lado, dijo que el Protocolo Violeta tiene una buena respuesta porque es un modelo único a nivel nacional e indicó que ya se resolvieron cuatro casos de forma satisfactoria. Sobre el tema el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, estimó que este proyecto se vaya fortaleciendo en beneficio de la población.

Respecto al tema de las expectativas de la temporada, llamó a los prestadores de servicios a atender con calidad y calidez a los turistas para que regresen y cuando se vayan hagan la mejor publicidad de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. “Creo que va a ser una excelente temporada, hay que prepararnos para tener un lleno total en Acapulco y los destinos de playa”, dijo.