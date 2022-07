Guerrero, ejemplo de historia nacional: Sheinbaum

Tras expresar que Guerrero es ejemplo en la historia nacional en su lucha para que el pueblo sea protagonista y nunca más le quiten su derecho a decidir, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que en eso consiste la Reforma Electoral que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como referente de izquierda en América Latina.

En su visita que hizo al puerto de Acapulco para participar en el ciclo conferencias sobre “La Reforma Electoral” en un salón de un hotel de la zona Dorada, en donde la acompañó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el senador de la República, Félix Salgado Macedonio, la también aspirante a la candidatura a la presidencia de México, destacó que en los principios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) precisa que la política es de todas y de todos, no solamente es de unos cuantos ni de los partidos políticos.

En ese tenor explicó que, dentro de la propuesta de la Reforma Electoral es quitarles el financiamiento a los institutos políticos; hace que sea la ciudadanía quien participe. El pueblo haga suya la participación política y que se deje de financiar del erario público las burocracias partidarias. “Es profunda, es de fondo y hace que todos y que todas recuperen la convicción como parte fundamental de la política y no vivir de la política sino hacer política para transformar al país”.

Además de ahorrar 24 mil millones de pesos, imagínense estos recursos destinados a Guerrero o a Oaxaca, a salud, educación y no al financiamiento de una burocracia partidaria. El segundo elemento fundamental es que las autoridades electorales no las elijan los partidos, el Congreso sino el pueblo de México, dijo.

Sheinbaum Pardo precisó que de aprobarse se acabó la burocracia partidista y que los partidos reciban financiamiento sólo durante el proceso electoral, recordó que se acaba de vivir una revocación de mandato, el presidente envió una reforma Constitucional para que a los 3 años y no cumplió las promesas cualquier presidente, tenga un instrumento el pueblo de México para que se vaya si no representa al pueblo.

Cuestionó a las autoridades electorales, por la cantidad de fraudes que se han cometido. “Hoy a quién representan, en cambio con esta Reforma representarán al pueblo de México, esa es la gran diferencia, imagínense la votación de los consejeros electorales o de los magistrados en todo el país. Es una reforma profunda, pero que fortalece la democracia y fortalece nuestros principios”.

Indicó que el siguiente elemento fundamental en la propuesta del presidente, López Obrador, es que no haya plurinominales, menos diputados y menos senadores, no solamente por lo que significa al erario público sino también para que haya una representación directa, a partir de un grupo de diputados y diputadas por cada uno de los Distritos electorales, es un cambio completo en la representación popular en el Congreso de la Unión.

Fortalece, además, la participación de los mexicanos en el exterior y fortalece de fondo la democracia, “es increíble que en México con todo lo que hemos vivido y siendo una de las democracias más caras del mundo, no haya confianza en el ámbito electoral porque actúa de manera parcial y no imparcial, con esta reforma, yo no diría electoral, sino profundamente democrática, lo que se está fortaleciendo es la democracia en nuestro país”.

Esto abre el debate a nivel nacional, pero insistió, que hoy se está construyendo una nueva forma de gobernar, con los cambios profundos que se están haciendo en México. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo se ha convertido en un líder nacional sino internacional de las democracias de América Latina, además de un referente de izquierda.