Joven acapulqueño representa a México en competencia de Vela

José Alberto Albarrán Román de 17 años de edad, es un joven acapulqueño que vive una gran ilusión, llegar hasta Italia, a una competencia internacional de vela.

Para lograr su cometido a partir del 10 al 20 de julio en el Lago Garda de Italia, José Alberto, requiere de por lo menos cien mil pesos, cantidad de recursos que busca tener a través de donativos de empresas privadas, del gobierno y un trabajo arduo como mesero que realiza en un reconocido restaurante en la Costera Miguel Alemán.

Desde los 15 años de edad, José Alberto Albarrán, práctica la vela actividad que representa la principal actividad en su vida diaria, después de su familia que en todo momento lo ha respaldado en su ilusión de llegar al “Youth Sailing Wordld Championship 2024”.

El joven deportista es parte de la Federación Nacional de Vela, desde los 15 años de edad, y su pasión ha sido el mar y hoy espera hacer un buen papel en el torneo mundial una vez que tenga los recursos económicos suficientes para cubrir gastos de pasaje, hospedaje, alimentos y renta de un velero profesional para surcar las aguas del lago de garda.

El joven deportista, inició hace unos la días su colecta de recursos a través de la cuenta bancaria HSBC número 4830304505354534 a nombre de Delia Román Miranda, madre de José Alberto.

“Es un deporte que me gusta y además me encuentro conectado con el mar y la naturaleza, y pido de todo corazón a todos los acapulqueños que me ayuden para lograr cumplir el sueño de representar a México en una competencia internacional”, dijo.

Lamentó que en la Comisión Nacional del Deporte (CONADE ), no le dieran el respaldo económico que requiere para llegar a Italia el próximo mes de julio.

José Alberto, acaba de concluir su preparatoria y ahora también busca ingresar a una escuela en Nuevo Puerto Vallarta para la carrera de capitán de barcos.