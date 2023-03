Maestros de secundaria dan ultimátum a la SEG

Al cumplir casi una semana sin clases, maestros y padres de familia de la escuela secundaria "General Juan Álvarez" de Plan de los Amates, dieron un ultimátum a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que si no atiende sus demandas van a bloquear el bulevar de Las Naciones, el próximo miércoles.

Este jueves por la mañana se reunieron los padres de familia y los 22 trabajadores de la educación, donde acordaron que ante la política de oídos sordos por parte del titular de la dirección de Recursos Humanos de la SEG y de la Secretaría de Hacienda, se acordó que van a radicalizar su protesta.

Lee también: Suspenden clases en secundaria de Plan de los Amates

El próximo miércoles, con el apoyo del comisario municipal de Plan de los Amates y los padres de Familia, van bloquear el bulevar de Las Naciones, desde las 7:00 de la mañana, siempre y cuando no se les cubra el adeudo por tres años de impartir la asignatura de español.

El profesor Lorenzo Méndes Abarca, reprochó que no les interese que se este afectando a 213 alumnos que no tienen clases desde el lunes, porque a pesar que la supervisora, Leticia Sotelo Ramírez, ya giro los oficios a los funcionarios de la SEG, se niegan a cubrir el adeudo a los tres maestros que imparten la clase de español desde hace tres años.

Local Amagan maestros con bloquear carretera a Barra Vieja

Explicó que todo parte cuando una maestra que impartía la clase de español se jubiló y para no afectar a los estudiantes, tres docentes cubrieron las 16 horas de trabajo que dejó vacantes, pero además piden la recategorización de la directora del plantel María del Rosario Mariano Baltazar.

Esto porque la directora del plantel, fue comisionada desde el 2018 y no le han dado su clave, por lo que cobra como maestra y no es justo, por eso enviaron oficios a la dirección de personal de la SEG, pero no han atendido su demanda, por eso suspendieron clases y cerraron el plantel.