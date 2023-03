Amagan maestros con bloquear carretera a Barra Vieja

Anta la actitud indiferente de las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para atender su pliego de demandas, maestros y padres de familia de la escuela secundaria "General Juan Álvarez" de Plan de los Amates, amenazan con bloquear la carretera a Barra Vieja, este miércoles.

Al cumplir el segundo día de paro de labores, el personal docente y los padres de familia, sostuvieron una reunión para acordar el plan de lucha a seguir ante los oídos sordos de las autoridades del sector educativo para atender sus demandas.

El profesor Lorenzo Méndes Abarca, lamentó que su movimiento afecte a 213 alumnos que no reciben clases desde este lunes, pero no les dejan otra alternativa que movilizarse para defender sus derechos.

Refirió que su principal demanda es que se les cubra a tres docentes el adeudo por 16 horas de trabajo que dejó vacantes una maestra de español que se júbilo desde hace tres años, así como la recategorización de la directora del plantel María del Rosario Mariano Baltazar.

En el caso de la directora del plantel, explicó el entrevistado Méndes Abarca, que fue comisionada desde el 2018 y desde ese entonces no le dan su clave, por lo que cobra como maestra y no es justo, por eso enviaron oficios a la dirección de personal de la SEG, pero no han atendido su demanda.

Este lunes decidieron tomar y cerrar por tiempo indefinido la escuela secundaria, hasta que sean atendidas sus demandas, porque hasta el momento no hay voluntad de dar solución y por eso van a bloquear este miércoles la carretera a Barra Vieja o bien el bulevar de Las Naciones.