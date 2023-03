Suspenden clases en secundaria de Plan de los Amates

En protesta porque hace falta un maestro desde hace tres años y no se cubre el salario de tres docentes que se turnan para cubrir está vacante, maestros con el apoyo de los padres de familia, tomaron y suspendieron clases en la escuela secundaria “General Juan Álvarez” de Plan de los Amates.

En punto de las 09:00 de la mañana de este lunes, el personal docente se reunió en la entrada del plantel, para dar información a los padres de familia sobre su intención de suspender las actividades educativas para ejercer presión a la Secretaría de Educación Guerrero y que se les cubra la vacante que quedó desde hace tres años.

El profesor Lorenzo Méndez Abarca, explicó que todo parte desde que una maestra que impartía la materia de español se jubiló y dejo vacante su plaza, por lo que a fin de que los alumnos no se vieran afectados en su proceso de enseñanza aprendizaje acordaron tres maestros turnarse para impartir el horario de 16 horas de esta asignatura.

En su caso, cubre 9 horas, otra de sus compañeras da 5 horas y la tercera 2, sin que hasta el momento la Secretaría de Educación Guerrero les haya pagado los turnos trabajados desde que la profesora de español se jubiló.

Además, no se ha regularizado la situación del personal que esta comisionado, como es el caso de la directora, quien desde el 2018 lleva comisionada en la dirección y no le cubren su salario con esta categoría, sino como maestra, lo mismo ocurre con otros docentes que cobran como intendentes.

Por esta situación, es que acordaron suspender las clases y pedirle a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que revise su caso e instruya al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, para que atienda su pliego de demandas, que son justas. porque les afecta en su economía.

Por lo pronto, dijo, que como primer movimiento de su lucha, en este mes no van a subir calificaciones y en el supuesto que no se atienda sus demandas, entonces no les quedará otra alternativa que radicalizar sus acciones de protesta.