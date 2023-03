Guerrero registra 132 casos de acoso y hostigamiento en escuelas

El coordinador del Frente Amplio Feminista, Enrique Solano López, reveló que en Guerrero se han denunciado 132 casos de acoso y hostigamiento, de los cuales más de la mitad corresponden al municipio de Acapulco con 65 en preparatorias y nivel superior.

Detalló que los actos recurrentes se dan en las escuelas de preparatoria de la UAGro, Colegios de Bachilleres de Acapulco, Conaleps de Guerrero y escuelas de nivel licenciatura.

“Llamado y exigencia para que se haga una mesa de diálogo a través de la secretaria general de gobierno con los sindicatos de maestros no se puede solapar ni se puede esconder con el pretexto del sindicalismo que algunos maestros estén abusando de esa autoridad y de ese poder para poder conseguir un favor sexual de las alumnas, eso es un delito no queremos complicidad de un sindicato”.

En conferencia de prensa, Solano López recordó las dos situaciones que se han presentado en la entidad en donde instituciones educativas como la primaria Plutarco Elías Calles, ubicada en el barrio El Comino en Acapulco, una preparatoria en Tixtla y en el colegio de Bachilleres de Tres Palos, en donde fueron localizadas cámaras de grabación en los sanitarios de mujeres.

Lamentó que en Guerrero “hay una resistencia muy grande, hay una cultura patriarcal y machista en los ministerios públicos, en la Fiscalía y en algunos casos en los tribunales”.

De acuerdo a la organización Índice de Paz en México señala que en 29 estados de la República se han incrementado los casos de violencia y a acoso sexual.

Agregó el coordinador del Frente feminista que las personas acosadas en su mayoría mujeres no denuncian porque les da pena “deben hacer una doble victimización, decirle a sus padres, y luego re victimizarse en el Ministerio Público y ellos no tienen una perspectiva de género”, expresó.

Finalmente, mencionó que la presunción se da no sólo en mujeres sino en varones también, tal es el caso de un estudiante que pretendía titularse un profesor de la comunidad LGBT le pedía un favor sexual y por no cumplirle no se podía titular.