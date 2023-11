Los clavadistas de La Quebrada no “dejarán de brillar”: Evelyn

Al señalar que no se permitirá que los clavadista “dejen de brillar” y se les brindará todo el apoyo para la promoción y los apoyos que ellos requieren, la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda atestiguo la primera exhibición de clavados después del huracán Otis donde participaron niños de la escuela de clavadista.

La jefa del ejecutivo estatal realizó un recorrido en la zona turística de la Quebrada así como puntos turísticos del Acapulco Tradicional y ofreció su apoyo a la gente trabajadora de Caleta y Caletilla; prestadores de servicios turísticos, restauranteros, pescadores, buzos, así como locatarios del Mercado “Santa Lucía”.

Al reunirse con clavadistas de la Quebrada, Salgado Pineda dijo que no se permitirá que algo tan icónico y emblemático como La Quebrada y los clavadistas que han representado Acapulco a nivel internacional se queden sin brillar y hacer lo que les gusta.

Comentó que al ver a niños y niñas lanzarse de los riscos de la Quebrada su corazón latió y se llenó de alegría y de esperanza, además de creer que Acapulco se tiene que levantar lo más pronto posible y volver a brillar.

Asimismo en entrevista, dijo que el Tianguis Turístico sigue en pie y durante la inauguración es probable que éste presente en esta edición que será emblemática, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que en el Tianguis Turístico participarán los 32 estados, quienes todos brindarán su apoyo Acapulco.

Anunció que sostuvo una reunión con directivos del Abierto Mexicano de Tenis y les hizo saber la importancia de que este evento se haga en Acapulco que es su casa.

La gobernadora del Estado mencionó que el Abierto Mexicano de Tenis es un evento que beneficia a todos en estos momentos, “nos cae muy bien todos los eventos tanto deportivo, culturales y artísticos y que vengan para que la reconstrucción tenga un efecto positivo y venga la derrama económica que se necesita más que nunca”.

Dijo que están en espera de la confirmación de que los directivos del Abierto Mexicano de Tenis se decidan una vez más por Acapulco, “nos vendría muy bien”.

En el tema de la limpieza de las colonias, la gobernadora del Estado aclaró que el servicio es completamente gratis y advirtió que quienes estén cobrando y estén pidiendo algo que lo reporten y que se evidencie con fotos a estas personas.

También dijo que la distribución de agua en pipa clorada es completamente gratis en las colonias y no se debe de cobrar ni un solo peso y quien lo haga se actuará en consecuencias y se aplicarán sanciones.

Añadió que en diferentes colonias de Acapulco hay más de 200 máquinas retroexcavadoras, gondolas, camiones y aparte de la mano de obra para la limpieza.

Dijo que más de 80 mil toneladas de basura se han levantado en diferentes puntos de Acapulco y se lleva acabo en la noche.

La basura se ha levantado en coloso, colosio, Zapata, Renacimiento y en la zona turística, aunque le toca al municipio pero el estado se ha solidarizado y se le apoya en la recolección con brigadas de limpieza como es el caso de caleta y caletilla.

“Vamos ayudar a todo Acapulco y donde las brigadas ven basura se tiene que levantar aquí nadie dice aquí no me toca y si veo basura se tiene que levantar. Les he dicho hay que apoyar les toque o no les toque la zona tienen que levantar la basura porque de eso se trata de qué hagamos equipo”.

Dio a conocer que se amplió un turno más de las ocho de la noche hasta las cuatro de la madrugada para limpiar cúmulo de basura en colonias de Acapulco.