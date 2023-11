Abierto Mexicano de Tenis se queda en Acapulco: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el Abierto Mexicano de Tenis se mantendrá en Acapulco luego de que se difundieran información sobre el posible cambio de sede para este 2024, tras las afectaciones que sufrió la Arena GNP con el paso del huracán Otis.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves 9 de marzo, aseguró que para el próximo mes de febrero habrán mejorado las condiciones en el puerto para la realización de este evento deportivo, el más importante de Latinoamérica para el llamado “Deporte Blanco”

“La mayoría de la gente ya va a tener sus viviendas reparadas, ya va a tener sus enseres, ya va a estar expresándose a la normalidad. Se necesita poner de pie Acapulco, decir está abierto Acapulco, ya hay hoteles y ahí está la gente, que es lo más importante, y la bahía”, destacó en la mañanera.

Compartió algunos de los acuerdos que se alcanzaron ayer en una reunión que sostuvo con empresarios del sector hotelero, haciendo hincapié que Juan Antonio Hernández, presidente de Grupo Autofin México y de Grupo Mundo Imperial, le planteó que “va a haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco, en febrero, y me decía que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista, que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis, y me comprometí para hacer un llamado aquí.

El presidente expresó su reconocimiento a todos aquellos que están brindando su ayuda para la reconstrucción de Acapulco e hizo una mención especial de quienes ayudan de manera anónima.

Por otro lado, informó que se mantienen más de 3 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender problemas de conexión en cada hogar

La Arena GNP, sede del evento, se encuentra cerca de la playa Revolcadero, uno de los puntos afectados por el huracán Otis. /Foto: Cuartoscuro.

En el tema del agua dijo que se ha restablecido el 65 por ciento del suministro tanto en Acapulco como en Coyuca, comprometiéndose a restablecer totalmente el servicio a finales de noviembre.

Además no hay problemas con la distribución de gas LP, pues la operación es al cien por ciento y suman ya 58 gasolineras activas.