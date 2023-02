Llegan a Guerrero 114 mil dosis de la vacuna Abdala

El delegado federal de Programas Integrales para el Desarrollo en Guerrero, Iván Hernández Díaz, anunció que llegaron a la entidad 114 mil dosis de la vacuna cubana Abdala contra el virus de Covid-19.

Luego de asistir a la sesión ordinaria del Grupo ACA, el funcionario federal señaló que este biológico es para mayores de 18 años, es voluntaria y se empezará a distribuir en el mes de febrero.

“La vacuna Abdalá se podrá aplicar como vacuna de primera dosis, pero también como vacuna de refuerzo ya sea primero o segundo refuerzo que pueda recibir una persona mayor de 18 años”, dijo.

En otro tema, Hernández Díaz reiteró el llamado a la sociedad a tener confianza en la aplicación a las vacunas a menores de 5 a 12 años edad ya que están documentadas por la farmacéutica Pfizer y por la Cofepris, además de tener la vida útil vigente hasta el 28 de junio, esto luego de que se iniciara una campaña de falsa publicidad que ponía en duda la vigencia de las dosis.

“Que nadie tenga incertidumbre es una ampliación de vida útil que se da a partir de datos científicos y técnicos está avalado y solicitado por el propio laboratorio que elaboró la vacuna, esta solicitud tuvo respuesta de Cofepris y avaló la ampliación del período de vida”, abundó.

Lamentó que hay personas que siembran desconfianza entre la población, por ello hizo un llamado a actuar con responsabilidad y que no hagan caso a rumores, porque el biológico no ha caducado.

Destacó que el 28 de febrero se retirarán las vacunas y los niños después que quieran vacunarse no les será posible. Dijo que en una primera dosis fueron vacunados cerca de 80 mil niños y niñas y no regresaron por la segunda y sembrando desconfianza ese número de niños no quedarán protegidos.

El delegado dijo que cambiaron su estrategia de vacunación al acudir a las escuelas y ser más accesibles, ya que no ha sido fácil conseguir vacunas y hay algunos países que no las tienen.