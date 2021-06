Llama Adela Román a salir a votar libremente este 6 de junio

La alcaldesa Adela Román Ocampo, hizo un llamado a las y los acapulqueños a salir a votar libremente este domingo seis de junio por el partido y alianza de su preferencia.

En entrevista, la presidenta, pidió a los ciudadanos que no se sientan obligados por nadie para votar por quien no quieran.

Aseguró que ningún trabajador del Ayuntamiento, está siendo presionado para sufragar su voto a favor de algún candidato o partido.

"Yo he sido muy clara, con los funcionarios públicos para que no se presten a cometer un delito electoral, que la gente que vaya a votar, lo hagan con toda libertad, porque nadie puede ser obligado a votar por quién no quiera", expresó.

Reafirmó, su compromiso con todas y todos los acapulqueños para que voten de manera libre, y espontánea, pero sobre todo con toda conciencia este domingo seis de junio.

Roman Ocampo aseguró ser una mujer de lucha que defenderá la democracia, por lo que expresó estar en contra de las presiones que quieran ejercer para obligar a los acapulqueños a votar por algún partido político que no sea de su preferencia.

En su declaración, la primera edil convocó a todas y todos los actores políticos, a que se conduzcan con todo respeto para que este domingo, al término de la jornada electoral podamos festejar con alegría el triunfo del partido al que le apostaron los acapulqueños.

Agregó, que es importante decir que las autoridades encargadas de validar la elección, serán las que deberán de determinar que partido es el que gana, y tendrán que pasar varios días para confirmar quién ganó la elección constitucional.

Que tengan muy claro que hoy los delitos electorales, están muy castigados para quienes los lleguen a cometer.

En cuanto a la seguridad, dijo que en esta jornada habrá operativo especial porque se debe de dar garantías a la ciudadanía para que salgan a sufragar con responsabilidad y de manera libre su voto.por la mejor opción que considere.