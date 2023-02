Inseguras, unidades deportivas en Acapulco

El deterioro por el paso de los años y el olvido en las partidas presupuestales para su mantenimiento en las distintas administraciones, ha convertido las unidades deportivas de Acapulco en sitios abandonados donde a simple vista se muestran las deficiencias que han alejado a deportistas de sus canchas, aunado a la inseguridad.

En Acapulco, existen cuatro sitios que son considerados como unidades deportivas, entre estas la Vicente Suárez, la Unidad Deportiva Acapulco mejor conocida como la UDA, la Jorge Campos y la unidad El Coloso, todas estas ubicadas en colonias que por las mismas autoridades de gobierno están consideradas como focos rojos debido a los altos índices delictivos que tienen dentro del mapa de calor.

La unidad deportiva Acapulco, se encuentra situada en la colonia Progreso, la Jorge Campos ubicada en la colonia Ciudad Renacimiento, la cancha deportiva El Coloso, en la Unidad Habitacional del mismo nombre, así como la Vicente Suárez sobre avenida Constituyentes, en todos estos sitios de la ciudad, se han registrado todo hecho delictivo desde asesinatos, hasta enfrentamientos, levantones, quema de vehículos y robos.

Lee también: ¡Vámonos al Margarita!, icónico parque de Chilpancingo

No sólo es el problema de la inseguridad, es lo que ha provocado que las unidades deportivas de Acapulco, se encuentren con instalaciones en condiciones deplorables, sino también la falta de interés por parte de las autoridades gobierno para destinar recursos económicos para rehabilitar cada uno de los espacios que tienen estos sitios que sirven hasta para convivencia familiar.

Las unidades deportivas, carecen de servicio de alumbrado público en su interior, canchas en mal estado que no tienen pasto, algunas el concreto representa un peligro para las personas que acuden a realizar algún deporte, las canchas de basquetbol no cuentan con tableros, las gradas están deterioradas, sin lonas para cubrirse del sol, asientos inservibles, además de porterías destruidas y con redes destrozadas.

Según deportistas como Raúl Pérez Pizarro, de Ciudad Renacimiento el aforo de personas en las unidades deportivas, ha disminuido de manera considerable, debido a que estos complejos están ubicados en colonias de alto índice delictivos, además del estado deplorable en el que se encuentran que las hacen inapropiadas y no aptas para practicar algún deporte en estas condiciones.

Las pistas son inservibles. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

“Están en malas condiciones, no se puede jugar bien porque las canchas no tienen pasto sintético y donde hay está destrizado, además no se puede quedar uno hasta muy tarde porque no hay alumbrado al interior y esto también es un peligro, no hay buenos sanitarios, ni sitios en buen estado como gradas y asientos, está situación ha provocado que en Renacimiento baje mucho la presencia de jóvenes en la unidad deportiva Jorge Campos”, expresó el jugador de futbol.

En el 2018, el gobierno de Guerrero encabezado por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, destino una inversión de 81 millones de pesos, para rehabilitar algunas áreas de la Unidad Deportiva Acapulco, sin embargo, este recurso fue insuficiente, debido a que no alcanzó para mejorar el 100 por ciento de las áreas de la UDA.

En cuanto a la Unidad Vicente Suárez, la administración pasada en Acapulco, presupuestos cuatro millones de pesos para rehabilitar parte de este sitio deportivo, ubicado sobre la avenida Constituyentes otra de las áreas de la ciudad con un alto índice delictivo según las propias autoridades de seguridad pública.

Mientras tanto en la Unidad Deportiva Jorge Campos ubicada en Ciudad Renacimiento, la inversión para ser rehabilitada ha sido mínima a pesar de que un espacio que serviría para fomentar el deporte en menores de edad, además de recuperar el tejido social en este núcleo poblacional donde la delincuencia a azotada de manera considerable.