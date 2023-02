Languidecen espacios deportivos en El Coloso

La Unidad Habitacional El Coloso, no sólo es considerada como la más grande de América Latina por el número de viviendas y habitantes que tiene de acuerdo al último censo de población, sino también por contar con toda una gran infraestructura deportiva, misma que no cumple con los requerimientos necesarios por el mal estado en el que se encuentran para que miles de jóvenes, practiquen algún deporte.

En el Coloso, existen un total de 35 canchas deportivas, todas estas en muy mal estado y en un completo abandono, no cuentan con seguridad, alumbrado público, sin tableros para poder practicar el básquetbol, con pisos de concreto cuarteados, además de estar convertidas algunas de estas en tiraderos de basura y sin los servicios públicos básicos como sanitarios y agua potable.

El deterioro de los 35 sitios deportivos que se tienen en las distintas etapas de El Coloso, no sólo ha sido ocasionado por la falta de apoyos sociales y económicos por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para rescatar estos sitios que pueden ser pieza fundamental para combatir el problema de la delincuencia, sino también por el mismo desinterés que han mostrado los propios habitantes del lugar para repararlos, cuidarlos y evitar darles un mal.

En Acapulco, solo se cuenta con cuatro unidades deportivas, entre estas la Unidad Deportiva Acapulco (UDA), la Vicente Suárez, la Jorge Campos en Ciudad Renacimiento y la de El Coloso la cual solo cuenta con una cancha de futbol y pequeños espacios para menores de edad, además de estos, se tienen también alrededor de 200 parques recreativos, los cuales son insuficientes para cubrir la demanda deportiva de miles de jóvenes acapulqueños.

Fue en el año de 1977 cuando se comenzó a edificar lo que es la primera etapa de la unidad habitacional El Coloso y en este proyecto que hoy en día cuenta con más de 120 etapas, se consideró la construcción de los 35 espacios deportivos que hoy en día no están en las condiciones necesarias para ser utilizadas para practicar alguna actividad deportiva.

En el 2020, el ayuntamiento encabezado por la ex alcaldesa Adela Román Ocampo, dio a conocer que se tendría una inversión de 600 millones de pesos por parte del gobierno federal para que, a través del programa de mejoramiento urbano, se restaran parques y espacios deportivos, entre parte de los 35 que se ubican en las distintas etapas de la Unidad Habitacional El Coloso.

Las canchas se han vuelto lugares inseguros. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

En el 2019, se hizo otra inversión por el gobierno federal por 600 millones de pesos para el mismo fin, sin embargo, las canchas deportivas ubicadas no solo en la unidad habitacional El Coloso, siguen en un total deterioro, olvidadas y en mal estado en cuanto a su estructura deportiva.

De acuerdo a los propios habitantes de El Coloso, el mal estado de las canchas deportivas, ha obligado a cientos de jóvenes a buscar alternativas para practicar algún deporte en colonias alejadas a la unidad habitacional, poniéndolos en un total peligro debido a que asisten a lugares que en ocasiones son desconocidos por ellos mismos.

Arturo Pineda, es uno de los jóvenes que vive en la etapa 64 de El Coloso, le gusta el futbol y para practicarlo debe de acudir a canchas ubicadas en la zona de Cayaco, La Máquina, Puerto Marques, esto ante la falta de buenos espacios deportivos en el lugar a donde vive.

“No hay apoyo por parte de las autoridades, por medio de integrantes de varios grupos deportivos que hay en El Coloso, hemos buscado los apoyo para rescatar las canchas, pero no hay eco por parte de las autoridades, y seguimos jugando en sitios que son inseguro para nosotros, no hay canchas en buen estado, no hay servicios ni seguridad, por lo que nos vamos a otros lugares a buscar mejores condiciones”, dijo.

Lamentó que las autoridades, no den la importancia que se requiere al deporte, cuando está actividad es primordial para poder evitar que los jóvenes se interesen en actividades que les pueden provocar algún daño social como la delincuencia.