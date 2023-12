Indígenas artesanas sobreviven con lo poco que les dejó Otis

El huracán Otis, no será olvidado por los famosos indígenas que viven en Acapulco del comercio informal, este fenómeno meteorológico que arrasó con todo lo que encontró a su paso, también terminó con el patrimonio de unos 100 artesanos que se encontraban establecidos en la llamada Plaza Politécnica ubicada sobre la Costera Miguel Alemán.

La mala situación en la que quedaron desde hace más de un mes cuando el huracán Otis, golpeo a este destino de playa, ha obligado a los artesanos indígenas a buscar un sustento con la poca mercancía que lograron rescatar de sus pequeños puestos de madera que también fueron destruidos en gran parte por el feroz meteoro que, en esta ocasión, no respeto clase social.

En la Plaza Politécnica, se encuentran más de 75 indígenas que comercializan desde artesanías de barro hasta alimentos, ropa de playa, objetos que son considerados como recuerdos de este destino de playa, así como calzado como sandalias y huaraches, todos resultaron afectados al perder su patrimonio según ellos de toda una vida de trabajo.

“Nos quedamos en la calle, sin nada todo se perdió lo poco que recuperamos de la mercancía no es ni la mitad de lo que cada uno tenía en su puesto, estamos empezando de cero, somos muy pocos los que hemos regresado a la plaza Politécnica a trabajar, porque muchos no tienen nada que vender, requerimos de la ayuda de las autoridades que nos den apoyo para adquirir lo que requerimos para trabajar, no queremos que nos regalen sino que nos den créditos para volver a empezar”, dijo Clementina Evaristo Chavelas.

La comerciante indígena, manifestó que la crisis en la que se encuentran a más de un mes de los daños que les dejó el huracán en sus puestos, han recurrido a todo para poder tener una ayuda no solo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sino también de la misma sociedad para que por lo menos les regalen algunos víveres, con los que puedan pasar la mala situación alimentaria en la que también se encuentran las más de 70 familias que laboran en la plaza Politécnica.

Los artesanos colocaron un anuncio solicitando ayuda con despensas a quiénes puedan contribuir para poder sostener a sus familias. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Los pocos artesanos que ya regresaron al lugar donde tienen sus puestos, colocaron en lo alto de una de las pocas estructuras metálicas que se salvaron del huracán, un anuncio con un pequeño pedazo de lona, en el que con letras color negras, colocaron la leyenda de “Artesanos Queremos Ayuda ó Despensa”.

Agregó que son más de 70 las familias de indígenas radicadas en Acapulco que se dedican a la realización y venta de artesanías de barro las que se encuentran en la Plaza Politécnica desde hace más de 20 años, y hoy la naturaleza los ha dejado en la calle, sin un sustento económico para cubrir necesidades de sus familias, así como de la posibilidad de adquirir lo necesario para volver a iniciar el trabajo que saben hacer.

De los más de 70 puestos de madera que están instalados en la Plaza Politécnica en la Costera, solo cinco de estos, se encuentran abiertos la mayoría siguen cerrados debido a los daños que les dejó el huracán Otis el pasado 25 de octubre.