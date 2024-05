Ataque a Monseñor Rangel podría venir del Gobierno: Obispo

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que investiguen a fondo la agresión que sufrió el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, dijo que el caso podría estar relacionado con las declaraciones que ha hecho contra el gobierno.

Tras oficial la misa de domingo en la ciudad de Chilapa, González Hernández confirmó que el obispo Salvador Rangel presenta golpes en diversas partes del cuerpo lo que indica que fue torturado, después le aplicaron sustancias muy fuertes con la que pretendían desaparecerlo de este mundo; “las drogas que le aplicaron son muy fuertes al grado que aún no se ha podido desintoxicar”.

Estableció que de manera personal ya se ha comunicado con el obispo Salvador Rangel, pero han sido pláticas muy cortas porque él no puede hablar mucho y no se acuerda de nada. Asimismo dijo que él ha realizado declaraciones muy fuertes por las malas practicas del Gobierno, por lo que no se descarta que la acción haya sido propiciada desde las esferas del poder.

“Pedimos a los tres niveles de gobierno y a quienes son generadores de violencia, que esclarezca bien y que den continuidad a las agresiones que han hecho al obispo”.

En la misa el obispo llamó a los feligreses a que realicen oración para que Monseñor Rangel pronto se alivie, que sane de las heridas físicas y psicológicas que le causaron.

Pidió a toda la sociedad no desacreditarlo, en respuesta a muchas publicaciones que se han hecho virales por las filtraciones que han realizado las autoridades de Morelos, expresó que ninguna persona debe ser expuesto como han estado exponiendo a Salvador Rangel; “aún no puede hablar, por eso creo que tenemos que esperar a que se recupere un poco y vamos a conocer qué pasó”.

Pero insistió en que las autoridades de Morelos deben resolver de fondo este tema, revisar realmente quién agredió al obispo y el origen de la agresión, que den continuidad a estas agresiones.

“Él varias veces dijo que estaba amenazado pero que no tenía miedo y bueno, pues ahora sí lo amolaron, está muy mal, o sea trataron exactamente como de desaparecerlo del mapa”