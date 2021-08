Inconfundible sazón que atrae a todos a "Tepito"

El mercado de "Tepito" no sólo es famoso por la venta de artículos de procedencia extranjera, sino también un punto de encuentro para degustar una buena comida estilo campirana con sus tortillas hechas a mano.

En el área de comida de esta extensión del mercado “El Parazal”, ubicado dentro del primer cuadro de la ciudad, se encuentra una de las fondas más reconocidas por ofrecer una variedad de platillos con un buen sazón.

A pesar de la fuerte competencia que enfrenta por haber otras fondas de comida, la restaurantera Guadalupe de la O Ramírez, ha mantenido la preferencia de sus clientes por casi 30 años.

La fonda "Lupita" es inconfundible, ahí se puede encontrar desde el típico salpicón hasta un caldo de pancita de res, a un precio económico y calientito.

El buen sazón se debe a la forma particular de preparar cada platillo, "pues debe llevar todos los condimentos para darle sabor y que el paladar del cliente lo disfrute", dice doña Lupita, como es conocida por sus competidores y su clientela.

Celso Castro | El Sol de Acapulco

La entrevista transcurre con algunas interrupciones, pues no sólo hace la compra, cocina, atiende a los comensales y la hace de cajera, "aquí hay que entrarle a todo, porque de esto depende que el cliente regrese", dice.

Aunque no revela su secreto de preparación de sus principales platillos, "no me los vayan copiar y me quiten la clientela", afirma que cada guiso se prepara cuidando que se cuece bien y que lleve todos los condimentos.

“Mire le voy a dar los pasos que se debe seguir para preparar un buen salpicón, el secreto es comprar cecina, que no esté muy asoleada o dura, es importante que no huela y que esté blandita, debe picarse para salpicón y se enjuaga para quitarle lo salado”, comenta.

“Luego se tiene que poner en un trasto y se le echa agua para que hierva, una vez que el caldillo se evaporó se le echa aceite para freírla, enseguida se saca para combinarla con el jitomate cocido, se vuelve a hervir hasta que quede en seco, se agrega cebolla y ajo, los chiles hasta sazonar y se le pone un chorrito de aceite, hasta que esté bien cocido”.

Local Variedad y tradición en la dieta de un costeño

“Después se saca y la carne se separa, mientras que el jitomate y los demás condimentos se muelen, hasta que esté listo el caldillo, es cuando la carne se echa al sartén, se mueve, se le echan los huevos y al final el caldillo, al que se le sigue moviendo para que se cuece en forma integral y ya está listo el salpicón”, concluye.

En su fonda que tiene capacidad para treinta comensales, se ofrece desde caldo de pollo, blanco y rojo, tortas de papa, caldo de camarón, mole rojo y verde, carne de puerco enjitomatada, chiles rellenos, caldo de res, blanco y rojo, salpicón, pancita de res, tacos con consomé y rajas con crema.

Doña Lupita, afirma que nunca le han reclamado por sus guisos, al contrario, regresan y saben que todos los platillos son del día y se exhiben a través de una vitrina, para que vean que se sirve de la cacerola a su mesa.

Celso Castro | El Sol de Acapulco

¿Ya comió?

-No, pero, gracias.

¿Ándele, échese un taco?.

Bueno...

Sólo le cuesta 65 pesos el platillo y 20 pesos el refresco... ¿le sirvo?

-No, gracias, ya sé me fue el apetito.