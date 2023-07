Habrá más inseguridad con hospital en el Convenciones: Canirac

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), en Acapulco advirtió que con la construcción del Hospital Regional de tercer nivel del ISSSTE además de traer mucho comercio informal, que es un tema de preocupación porque generará una competencia desleal al comercio establecido, se incrementará la inseguridad y el cobro de piso por parte de la delincuencia organizada.

El presidente de Canirac -Acapulco, Enrique Castro Soto consideró que el construir el hospital regional de tercer nivel en el predio del CIA es una decisión irresponsable pues hubo otros espacio que se pudieron haberse tomado en cuenta.

Añadió que ha habido expresiones que se quejan porque dicen que con la construcción del hospital del ISSSTE vendrá mucho comercio informal y definitivamente es un tema de preocupación, pues generaría competencia desleal a los negocios aledaños que al día de hoy están pagando elevados costos por servicios y derechos gubernamentales.

Dijo que el problema no se limita a la competencia desleal pues además hay otros factores como la contaminación, pues los negocios ambulantes no tienen donde verter sus desechos sólido ni líquidos los cuales son arrojados al drenaje como grasa y aceite quemado.

“Como sabemos, nos son regulados por ninguna autoridad sanitaria, de protección civil, ecológica ni de ninguna índole”.

Castro Soto, refirió que con el ambulantaje, que no se descarta que se instale alrededor de Centro de Convenciones donde estará el hospital regional del ISSSTE, generará aún mas la inseguridad, pues con un gran número de vendedores semifijos, provocará el cobro de piso ante la ausencia de la autoridad de poder regularlos.

“Tomemos en cuenta que al comercio informal no lo regula salud, no lo regula Protección Civil y tienen ahí su tanque de gas y expuestos y no los regula ni ecología y ninguna autoridad y éste vació lo tiene que tomar la delincuencia organizada”, precisó.

Señaló que la autoridad no ha podido controlar ni regular o disminuir el cobro de piso como tampoco el comercio informal y están dejando al sector productivo de Acapulco en una condición muy complicada.

El presidente de la Canirac dijo que no concibe un hospital a un lado de un recinto de convenciones en donde hay ferias, conciertos y los que viven en Costa Azul, cuando hay este tipo de eventos han escuchado la música hasta la parte más alta de este fraccionamiento.

“Es algo inoperante la construcción del hospital del ISSSTE en el CIA y lamentamos está decisión que ya está tomada y poco se puede hacer”.

Señaló que el centro de convenciones es una joya arquitectónica que se debe de rescatar y el hospital regional del ISSSTE también se debe de hacer pero en otro lugar y no en este recinto lo cual consideran que va a generar un grave daño sobre todo a la economía del puerto de Acapulco a presente y futuro.

Añadió que el CIA si es un recinto que ha estado en el abandono pero no ha tenido inversión porque no es propiedad del estado y el recurso lo tiene que aplicar el gobierno federal porque el terreno y las instalaciones pertenecen al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABBIN) y ningún gobernador podría invertirle sino hay la certeza jurídica en este predio y es por eso no se ha podido rescatar.

Lamentó que con este abandono del CIA, la zona Dorada ha perdido este segmento tan importante de turista que es el de Congreso y Convenciones.