Guerrero será la pauta del rumbo de la izquierda: Abelina López

La presidenta municipal Abelina López Rodríguez, puntualizó que "cuentas claras" no es un eslogan, es una conducta que aprendió de su familia, por eso trabajó en cuatro ejes transversales: honestidad, trabajo, desarrollo social y bienestar en estos dos años de gobierno en beneficio de los acapulqueños.

Lea también: Hay resultados positivos en combate a la inseguridad: Abelina

Al cumplir con su rendición de cuentas teniendo como invitado especial al ex canciller Marcelo Ebrard Causaboum, recordó que recibió una administración destrozada y endeudada, por la que encabezó el PRD y de la que siguió, "¿de qué honestidad hablan?".

Local Sin licencia no pueden construir hospital del ISSSTE: Alcaldesa

Al dar cifras, reiteró que cumplió con el pago de las deudas que le heredaron y actualmente se han saldado cuentas que dejaron los del ayer, "¿quién dice que no se puede?".

Afirmó que en dos años no ha endeudado al municipio, además se han homologado los salarios de 400 trabajadores que recibían menos del salario mínimo y cubrió el pago de marcha.

La primera edil dijo que la Ley de Ingresos de este año fue de más de 4 mil millones de pesos, el año que viene anunció que serán más de cinco mil millones de pesos.

Indicó que antes Acapulco era de los municipios más endeudados y ahora está entre los menos endeudados, gracias a la honestidad y manejo transparente que ha hecho de los recursos públicos.

Indicó que destinó 20 millones de pesos en la compra de semilla mejorada en beneficio de 6 mil 300 campesinos, por eso se invirtió más de un millón de pesos en la siembra de árboles de limones en apoyo de 300 productores.

Local Mujeres y niñas viajarán seguras en el Transporte Rosa: Abelina

López Rodríguez anunció que su gobierno también apoya mejorando tu vivienda, piso firme y el programa mujeres Transformando Acaoulco con una inversión de 4 millones de pesos.

Destacó que el esfuerzo en estos dos años redujo los índices de pobreza, de 539 zonas paso a 441 zonas y en el último año de su gobierno va por el doble.

En materia se Turismo se ha logrado dos millones de visitantes y una derrama económica de 6 mil millones de pesos, pero también se atrajo a los cruceros y tienen 20 confirmados para la nueva temporada de este año.

En un apartado habló de su relación con los empresarios, que ahora me reciben con amabilidad porque no llego pensando qué me llevo, sino en trabajar por Acapulco.

Recordó que cuando recibió la administración encontró tres líneas de conducción de agua potable a la ciudad y de ocho bombas solo servía una, por eso invirtió más de cien mil pesos para aumentar el número de estos aparatos para mejorar el suministro del vital líquido.

Local Entrega Abelina López nuevo parque vehicular a la CAPAMA

Se trabaja como nunca en el tema del agua, "y así seguiré hasta el final de mi mandato, hoy la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) dejó de ser la caja chica del gobierno y por eso hago un reconocimiento al encargado del despacho, Hugo Lozano Hernández, por su compromiso de trabajo".

En el tema de la basura señaló que se adquirieron 7 nuevos camiones recolectores y que ya son 50 en total que son de las y los acapulqueños.

Además, se han prestado más de 40 mil consultas por brigadas que han recorrido los poblados más apartados y se ha trabajado en el bienestar animal, con la esterilización de las mascotas.

En cuanto al DIF municipal ha entregado 38 mil 380 aparatos ortopédicos, 81 mil despensas y 141 mil desayunos escolares, además de atender los casos de violencia a la mujer con la oficina de atención a este sector de la población.

"Cuentas claras" no es sólo un eslogan, aseguró la alcaldesa Abelina López en su segundo informe de gobierno.

Sobre la seguridad, señaló que se refuerza la actividad policial, con 140 cámaras y de C-2 pasará al C-4, mientras unos duermen otros vigilan la ciudad.

"Con honestidad y honradez, seguiré trabajando por mejorar la ciudad"; se atendió el incendio del Mercado Central que requiere 138 millones de pesos, pero le estamos haciendo frente con 50 millones para el techado central y se requieren 80 millones de pesos para atender a los afectados, dijo.

La Secretaría de Desarrollo del Bienestar, también ha invertido más de 4 mil millones de pesos en apoyo de mil ciudadanos, pero se entregaran también la Beca de Excelencia y se están recuperando espacios que estaban en abandono.

Un hecho inédito en la administración de Abelina López, es el adelanto del aguinaldo a los trabajadores municipales. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco.

"Juntos sigamos haciendo historia, porque sueño que vale la pena luchar en beneficio de los demás con los pies en la tierra, porque nací para servir para que todos vivan mejor, con cargo o sin cargo, a pesar de la adversidad, que es mi mayor compromiso".

En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la secretaria de Desarrollo del Bienestar del estado, María del Carmen Cabrera Lagunas, hizo un reconocimiento al trabajo de la alcaldesa Abelina López Rodríguez y destacó la inversión que está haciendo el gobierno del estado, en beneficio del turismo, rezago, la marginacion y pobreza que se ha reducido en 6 por ciento.

Cuando tocó el tema de la inversión en el hospital de tercer nivel del ISSSTE, algunos lanzaron rechiflas y surgieron gritos de apoyo a la edil Abelina López Rodríguez.