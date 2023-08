Mientras no se cumpla con la norma, no se dará licencia al nuevo hospital: Abelina

La alcaldesa Abelina López Rodríguez advirtió que mientras la empresa que tiene el proyecto del nuevo hospital en el Centro de Convenciones de Acapulco, no le presenten en el proyecto los mil cajones de estacionamiento, la planta tratadora y el estudio de impacto ambiental, no otorgará la licencia de construcción.

Entrevistada después que inauguró la pavimentación de la calle Girasol en el poblado El Pedregoso y el Fortín de la colonia Miramar, cuya inversión fue de 2 millones 250 mil pesos, dijo que hasta este momento aún no había autorizado la licencia para la construcción del nuevo nosocomio de tercer nivel del ISSSTE.

La primera autoridad del municipio fue enfática al puntualizar que, su gobierno no autorizará ningún permiso si no se cumple con la norma, "el municipio no va a dar licencia alguna, porque los que menos tienen que romper la regla somos nosotros, se supone que somos diferentes".

La edil López Rodríguez reiteró que mientras no se cumpla con los mil cajones de estacionamiento que se dijeron, se garantice la planta tratadora de aguas residuales; que así se proyecto, y, yo tengo que cuidar a los acapulqueños, entonces que quede claro en el proyecto el estudio del impacto ambiental, entre otros requisitos.

Además, dijo, que no quiere ir a la cárcel por violar reglamentos. Si realmente se quiere ayudar debe ser dentro del marco de la ley.

Por otra parte, al preguntarsele su opinión sobre la resolución del Tribunal Electoral del Estado en torno a la sanción que aplicó al dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, Jacinto González Varona, por violencia política en razón de género en agravio de la diputada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Gabriela Bernal Reséndiz, consideró que todo aquel que cometa violencia política en contra de una mujer hay que denunciarlo, sea quien sea.





De construirse el hospital de tercer nivel en el CIA afectaría el fraccionamiento Club Deportivo y Costa Azul. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Asimismo, minimizó el no haber sido invitada a la mañanera del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que ofreció este viernes en la Base Naval, pues atajó la pregunta y recordó que ya está acostumbrada a la adversidad.

"De rodillas solamente ante Dios y al pueblo, sobre la adversidad hay un pueblo que me ama, entre más cosas me hagan, el pueblo me abraza, aunque también admito que en ocasiones en corto a mi me ha pasado, no estas pensando a quien vas a invitar, eso le corresponde al equipo y no quiere decir que sea la cabeza, entonces eso es trivial y en eso no me fijo, seguimos luchando", precisó.