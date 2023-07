Exigen empresarios detener abusos en contra de turistas

Empresarios acapulqueños demandaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicar la ley en contra todos aquellos que están cometiendo algún tipo de abuso contra de los turistas que están llegando al puerto de Acapulco, por la temporada de vacaciones de verano.

Indicaron que es injusto que los turistas sean obligados hasta pagar grandes cantidades de dinero para tener un espacio a la orilla de la costera Miguel Alemán para estacionar su vehículo, así como desembolsar hasta 800 pesos por las sillas y las sombrillas en las playas.

Ernestina Ruiz Villaseñor, empresaria hotelera en la zona del Acapulco Tradicional, dijo que las autoridades son cómplices de estas irregularidades que se cometen en contra de los turistas, ya que tienen pleno conocimiento de los cobros indebidos por el estacionamiento y por la renta de muebles en las playas, y no proceden a sancionar a quienes están cometiendo esta clase de abuso.

“Los abusos a los turistas que llegan al puerto, no es de ahorita es de siempre, y no se hace nada, prefieren que se dé una mala imagen del puerto cada vez que un visitante denuncia, a proceder a aplicar las sanciones, Acapulco no puede seguir sometido en está anarquía, es urgente dar por terminados estos abusos que se cometen en toda la zona de la costera Miguel Alemán y en las playas”, dijo la empresaria.

En este mismo sentido, Héctor Soberanis, restaurantero, manifestó que ya no hay espacios libres para poder estacionar vehículos en la vía pública, todo están en poder de los llamados viene, viene o en su caso de los comerciantes informales que también obtienen una ganancia por la renta de un estacionamiento.

Dijo que no sólo se dan los abusos por cobrar estacionamientos, en la renta de muebles en las playas, sino también en algunos establecimientos donde cobrar de manera exagerada los productos como bebidas y alimentos y en estos, también se debe de proceder por parte de los gobiernos.

Los abusos, en contra de los miles de visitantes, se registran desde la zona de la Base hasta el área de Caleta y Caletilla, además de las calles del primer cuadro de la ciudad, donde también existen los llamados aparta espacios.