Abelina no aplicará “ley del garrote" para retirar bloqueos

La Presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que no va aplicar la “ley del garrote” para retirar a manifestantes de los bloqueos durante esta temporada vacacional de verano.

Entrevistada al término de la entrega de proyectos productivos que benefició a 509 integrantes de la comunidad LGBT detalló que será intermediaria con la delegada del Infonavit y buscará la reunión a nivel nacional, para que se resuelve la inconformidad de los manifestantes del fraccionamiento Pedregal de Cantaluna afectados por el sismo del 7 de septiembre y quienes bloquearon este día por segunda ocasión la zona turísticas

“Siempre la herramienta del diálogo es oportuna, a veces la desatención significa bloqueos pero no hay que reprimir violencia genera violencia, el derecho no significa garrote significa diálogo”, destacó López Rodríguez.

Por otra lado, dijo que el recurso para las cámaras de vigilancia para el puerto no se puede liberar el recurso sino de tiene un proyecto claro de costo, marcas y detalles, sin embargo, ya se tiene definido de dónde estarán colocándose.

“Mientras yo no tenga eso claro yo no puedo liberar dinero así nada más, como antes sé hacía, ahorita ando en equipo, el lunes me darán todos los pormenores y hasta cuánto alcanzamos a hacer en el tema de comprar radios y cámaras”, concluyó.