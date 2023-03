Viven en el silencio e ignorados por la sociedad

Ser sordomudo en el estado de Guerrero es sinónimo de discriminación, marginación, vulnerabilidad y problemas para subsistir en medio de una sociedad una sociedad que se niega a verlos a reconocerlos y aplicar medidas de inclusión,

Los miembros de este sector de la sociedad tiene el grave problema de estar incomunicados por la mayoría de la población, y hasta para ir a la farmacia los tiene que acompañar un familiar para que interprete su lenguaje de señas y así poder comunicarse, porque no hay mecanismos incluyentes en ninguna parte de la ciudad.

Por si fuera poco, la misma comunidad no está preparada ni adecuada para ellos, “no hay leyes que los protejan, no hay leyes que los abracen y que obligue a la sociedad precisamente a ser inclusiva con ellos”, porque, vamos, ni siquiera el sistema educativo tiene la preparación para atenderlos, ya que ni los USAER (Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) o las Escuelas de Educación Especial tienen especialistas que les den atención.

Una de las interpretes del lenguaje de señas mexicana es Berenice Alhelí Cerros Ojeda, profesional en el aprendizaje de la lengua que las personas de la comunidad sorda manejan para poder comunicarse, lo cual les permite transmitirles cualquier información, para que ellos tengan el conocimiento necesario de lo que está pasando en la sociedad y ella participa en las transmisiones que el Congreso del Estado está realizando para ser incluyente.

De acuerdo a los cálculos que se han realizado (porque no hay un estudio que lo revele de manera precisa), en Chilpancingo hasta el 10 por ciento de la población podría tener problemas de sordera, aunque el Ayuntamiento capitalino tiene un registro de apenas 30 personas, mientras que a nivel estatal no se conoce este dato.

La interprete reveló que como parte de su inclusión en las transmisiones del congreso del estado el poder legislativo, ha iniciado trabajos en un estudio para saber con precisión qué cantidad de personas sordas hay en Guerrero.

“Apenas se está realizando el estudio correspondiente, precisamente por eso el Congreso del Estado está buscando esa inclusión, para buscar esas personas exactas, el número exacto de las que existen a nivel estado y en los municipios”, señaló.

Comentó que este desconocimiento de la comunidad sorda “se debe a que las personas sordas no son conocidas; las familias muchas veces no muestran quiénes son sus familiares sordos y son pocas las personas que por su edad buscan el apoyo tanto del gobierno en sus diferentes niveles y que se dan a conocer; por ejemplo, el gobierno municipal tiene aproximadamente un padrón de 30 personas, sin embargo, son más, éstas ascienden a 150 o 200 personas aquí en la ciudad, pero es un número cambiante, porque muchos van y vienen buscando el apoyo y las oportunidades para poder sobrevivir”, asentó.

Durante la plática, el este reportero se dio cuenta que a pesar de que ya no está transmitiendo la sesión del Congreso o que no está hablando con una persona sorda, Berenice Alhelí no deja de mover las manos, por lo que se le preguntó, -Usted habla con las manos, literal, “Literal, hablamos con las manos, así es, es lo que hacemos, es la lengua”.

“De hecho es un conjunto; es manos, cuerpo, rostro, gestos, que son los que permiten expresarle a las personas sordas cualquier concepto. Por ejemplo, si nosotros queremos transmitirle un concepto feliz lo tenemos que acompañar con un movimiento y no podemos decirle que estamos felices con una cara triste; es un conjunto de movimientos”.

Berenice es traductora de lenguaje de señas. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“La comunidad sorda se enfrenta a la vulnerabilidad social, lamentablemente no tienen las oportunidades tanto de estudios como de trabajo en Guerrero, no hay leyes que los protejan, no hay leyes que los abracen y que obligue a la sociedad precisamente a ser inclusiva con estas personas; es por eso que ellos muchas veces se ven excluidos tanto de la comunidad social como de su misma comunidad de discapacidad; ellos lamentablemente no tienen carreras, no tienen una escuela donde puedan ir a aprender, no tienen lugares donde los contraten para trabajar, lamentablemente su sustentabilidad social se ve mermada”.

Agrego que a pesar de que ya hay programas a nivel nacional y estudios en los que se ha buscado que la educación sea incluyente, lamentablemente no se ha podido cumplir a cabalidad ; un ejemplo muy sencillo son aquellos especialistas en el área de USAER, quienes estudian Educación Especial, no tienen el conocimiento de la lengua de señas.

“Por ejemplo, sin temor a equivocarme, en el estado de Guerrero solamente existe una profesora de educación especial que maneja el lenguaje de señas mexicana (que es su coordinadora en el Congreso local), y es la única especialista, pero de ahí en fuera los demás maestros de USAER y Educación Especial no tienen el conocimiento de la lengua.

Dijo además que incluso a nivel nacional solamente existen 40 intérpretes del lenguaje de señas mexicana certificados, de los cuales en Guerrero está uno, es decir hay un grave déficit. No hay atención para las personas sordas.

Berenice Alhelí, expresó: “¿qué queremos decir?, que la persona sorda se ha tenido que adaptar a un mundo de oyentes y hablantes, la sociedad no se ha adaptado a ellos, porque no les ha interesado aprender precisamente esta lengua para poder comunicarse”.

Por lo anterior, la profesional del lenguaje de señas invitó a la sociedad en general a investigar y adentrarse un poco en el mundo de las personas con discapacidad auditiva, de las personas sordas, porque “la verdad cuando uno conoce a estas personas son personas sumamente inteligentes, ya que al tener el déficit de un sentido, los demás los preparan y agudizan y ellos son personas regulares que pueden aprender un oficio, una profesión e inclusive lo realizan de manera más óptima que nosotros los regulares que tenemos todos los sentidos, la verdad si nosotros nos abrimos a recibirlos en nuestra sociedad y darles las mismas oportunidades que la comunidad, nos vamos a sorprender”.