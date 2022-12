Falta cultura en Chilpancingo por derechos de discapacitados

Respetar los espacios dedicados a l s personas con discapacidad es algo que pocas personas hacen por un problema de falta de educación, cultura y sensibilidad, arraigado en la población que se niega a entender que atender los señalamientos es parte de poder generar espacios saludables para toda la población, indicó, Juan Pablo López Madrigal, un activista pro los derechos de las personas con discapacidad que este domingo encabezó los trabajos para pintar los cajones de estacionamiento en la vía pública dedicados a este sector poblacional.

Juan Pablo López ha dedicado su vida al activismo y por el momento fue incluido en la plantilla del gobierno municipal como director del área de atención a este sector vulnerable donde este año indicó se ha dedicado exprofesamente a apoyar a las personas a que sean incluidas en el programa de apoyo federal que por primera vez se aplicará en Guerrero.

Sin embargo indicó que no quiso dejar pasar el día internacional del discapacitado para hacer una acción a favor de sus representados y esta fue salir personalmente y olvidar que el moverse en silla de ruedas puede ser una limitante, mientras pintó los cajones de estacionamiento que se han dedicado en la vía pública para que sean utilizados por discapacitados.

"Estamos haciendo este trabajo aunque sabemos que poco ayuda porque la gente no tiene la cultura del respeto, porque no entienden el valor que para una persona con discapacidad puede ser el encontrar un espacio vacío cerca de las oficinas de gobierno, a donde acude a realizar algún trámite".

Resaltó que muchas veces tiene que pedir a tránsito que haga retiro de automóviles, motos u otros vehículos que se aparcan en los espacios o ves a los comerciantes que te dicen sólo estaré cinco minutos, pero se alargan y se quedan una hora o dos, "porque ellos no lo entienden, ya que no están en una silla de ruedas, no utilizan bastones, o tienen alguna otra limitante física que les limite la movilidad para caminar".

Con el trabajo de Pablo, en Chilpancingo se repintaron y se ampliaron los espacios de estacionamiento en 4 zonas de la ciudad, una frente al edificio de Plazas Guerrero, donde había sólo un cajón y hoy con apoyo de la subsecretaría de Tránsito fueron tres cajones los que quedaron marcados para uso exclusivo de personas con discapacidad.

En la avenida Alemán fueron dos cajones los que se establecieron para uso de este sector, en la calle Madero a un costado del Casino del Estudiante y en la calle Altamirano atrás del museo Regional de Guerrero.

Pablo López mencionó que otro problema grave que se tiene es que las rampas que se tiene en las banquetas prácticamente no sirven debido a que entras en alguna y luego te topas con un poste, con una caseta telefónica, gradas u otros desniveles que impiden a las sillas de ruedas poder avanzar.

De acuerdo con la secretaría de Bienestar Federal, en Guerrero existen 213 mil 615 personas en condición de discapacidad, y es la población que se tiene como meta registrar en el programa de apoyos, que se está implementando, sin embargo el propio Pablo López, indicó que se han tenido muchos problemas para poder integrar el padrón debido a que los servidores de la Nación pretendían hacer una diferenciación de discapacidad Leve, Moderada y Fuerte, cuando el programa indica que se apoyará a todo el que tenga una discapacidad permanente.

Asimismo se han encontrado que muchos no lograron tener en tiempo y forma los certificados o se los entregaron con deficiencias, por ejemplo indicó que conoció algunos a los que en discapacidad les pudieron "diabetes" y eso no es una discapacidad, sin embargo si lo es haber quedado ciego por la diabetes, o hubo problemas con los que tiene discapacidad intelectual y les pudieron leve y a esos los servidores pretendían rechazarlos.

"Insisto la mayoría de las personas no entenderá lo que es la discapacidad hasta que la vivan, por eso es importante mantener acciones que puedan ir sensibilizando a los que no tiene discapacidad para respetar a quienes la tiene, aprender a convivir, hacer sinergia para que todos puedan vivir en armonía".