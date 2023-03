Tapando baches, doña Paloma da ejemplo a sus hijos

Trabajar para enseñar un buen ejemplo a sus hijos es el principal motivo por el que doña Paloma Santos decidió, salir a buscar trabajo, pero al no encontrar algo que se ajustara a sus tiempos y sus necesidades, decidió emprender la aventura de aprender a elaborar mezcla y hacer bacheo voluntario, a cambio de la cooperación de los usuarios.

Paloma y su hija se establecieron este sábado en las inmediaciones de la colonia Industrial al norte de la capital, cerca el aeropuerto, compraron arena, graba, cemento para preparar a mezcla y tapa los baches que se encontraban justo al subir al puente que cruza el cauce del río Huacapa.

La mujer indicó que en una jornada juntan entre 500 y 700 pesos./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

La mujer indicó que en una jornada juntan entre 500 y 700 pesos, eso tiene que pagara todo el material, lo que sobra es lo que llevan a sus hogares, “mi esposo ya se dedicaba a este oficio, y un tiempo fui con él, pero le dije que mis hijos requieren tener un ejemplo de trabajo y fue cuando decidí separarme y trabajar aquí con mi hija, que también necesita trabajo porque ya tiene dos beses”.

Indicó que la gente a veces es ingrata, porque los ven como si estuvieran robando, pasan y les gritan insultos, a pesar de que lo que están haciendo es arreglar sus calles para que los autos no golpeen, “es un trabajo que de manera digna realizamos, no les estanos robando, ni les estamos obligando a que nos de una cooperación, el que quiere da el que no puede seguir su camino”.

Estableció que como mujer, y como trabajadora sólo busca tener respeto, y poder trabajar, porque a las autoridades no les piden nada, ni siquiera el material que usan para reparar la infraestructura urbana que debería ser un trabajo del gobierno.

Un duro trabajo para mantener a la familia./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Doña Paloma, resaltó que el trabajo es muy pesado, porque es propiamente trabajo de albañilería, que tradicionalmente se ha realizado por varones, pero ella está demostrando que las mujeres son capaces de cualquier cosa que se propongan.

“Hay algo que si me gustaría pedirle a la población, que sea solidaria, que ayude a las personas, porque lo que nos hemos encontrado es que muchas veces te niegan hasta una cubeta con agua que se usará para hacer la mezcla con que repararán su calle”.