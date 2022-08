Urge empresario una voz ciudadana ante la mesa de construcción de paz

La eliminación de la representación ciudadana al interior de la mesa para la construcción de la Paz en Guerrero, puede ser uno de los factores que está generando que el puerto de Acapulco se mantenga como la cuarta ciudad más violenta del país y Chilpancingo también se integre con un tendencia a la alza en los homicidios dolosos dentro de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad.

De acuerdo con el empresario Joel Moreno Temelo, quien es presidente de la federación suroeste de Coparmex que incluye el estado de Morelos y Guerrero, durante el gobierno anterior se incluyó una representación ciudadana a la mesa para la construcción de la paz y eso generó excelentes resultados, ya que desde ahí se pudo acceder a mandos del ejército, policía, Fiscalía y al propio gobernador para que se atendieran situaciones de inseguridad.

"Logramos rescatar secuestrados, quitar extorsiones, proteger a personas amenazadas y muchas otras cosas más que dieron seguridad a la población y en su momento los índices tan altos que se traían en el 2017 se fueron aminorando sustancialmente".

Explicó que muchos ciudadanos los utilizaron para exponer sus problemas y a veces más allá de la mesa de coordinación podían acudir ante el general de la 35 zona, ante el Fiscal o cualquier otra instancia, para exponer el caso y así impulsar operativos y generar resultados.

Hoy ese vinculo de la sociedad con las autoridades se ha perdido y eso incrementa la vulnerabilidad de la sociedad y la percepción de inseguridad, que de acuerdo con cifras oficiales en Guerrero ha crecido alrededor del 19 por ciento en lo que va del año.

En el caso de Chilpancingo explicó que es muy contrastante ver que cada día se tiene más personal de la Guardia Nacional, del Ejercito, la Marina y otras corporaciones recorriendo las calles, pero las acciones de inseguridad no cesan, sino por el contrario como se aprecia en las cifras oficiales en esta capital el delito de homicidio doloso ha tenido una tendencia de crecimiento.

Y es que de acuerdo con las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, el municipio de Chilpancingo es parte de los 50 municipios más violentos del país, con un registro de 51 homicidios dolosos en los primeros siete meses del año, y esta cifra representa un incremento sustancial con lo que se presentó el año anterior cuando a la misma fecha se cuantificaban sólo 36 crímenes.

Moreno Temelo indicó que el actual gobierno, en reuniones que han tenido, les han hablado de estrategias de seguridad, de operativos que se van a poner en marcha y la aplicación de recursos, pero hasta el momento estas acciones no se ven, o no están generando resultados positivos, "por ejemplo nos dijeron que la ciudad sería dividida en sectores para que cada corporación tuviera mayor eficiencia en su actuar y otras estrategias que ayudarían a reforzar la vigilancia", sin embargo no las han aplicado o no están dando resultados, porque los homicidios dolosos y la percepción de inseguridad se mantiene a la alza.

Finalmente señaló que seguramente incluir una representación ciudadana, que tiene que ser una persona de una reputación muy alta y ser la voz de los ciudadanos ante estas autoridades, podría ser un factor importante para disminuir la incidencia delictiva, pero eso no lo único tiene que haber estrategias claras, importantes que recojan el sentir de la población y la atiendan.