Olvidan turistas atardecer en Pie de la Cuesta

La playa de Pie de La Cuesta reconocida a nivel mundial por su gran espectáculo de la Puesta del Sol, esta temporada de vacaciones de verano quedó olvidada, ni este bello espectáculo que da la naturaleza provocó que los turistas nacionales arribaran en gran cantidad a esta parte de la zona poniente de Acapulco.

Pie de la Cuesta, ha sido una zona de playa que cada año es olvidada por autoridades en cuanto a proyección turística a través de promociones a nivel nacional, sin embargo, este lugar ubicado a menos de 12 kilómetros de distancia de la zona turística de Acapulco, se ha mantenido gracias a espectáculos que da la naturaleza como la puesta del sol.

Este espectáculo que inicia después de las 6:00 de la tarde en Pie de la Cuesta, cubre con un color rojo y naranja toda la zona de arena, que se encuentra a la orilla de la playa que también es parte fundamental para gozar de este evento que se disfruta desde una hamaca amarrada a los troncos de las enramadas hasta desde una silla colocada al pie del mar.

Sin embargo, esta temporada que concluye en menos de 15 días, no ha sido satisfactoria del todo para los empresarios que esperaban tener buena afluencia de turistas, pese a los resultados de éxito que las autoridades en materia de turismo, han decretado desde hace algunos días para este destino de playa en cuanto a derrama económica, ocupación hotelera y arribo de visitantes nacionales.

El embarcadero luce totalmente vacío. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

En Pie de la Cuesta, la situación ha sido de desolación debido a que ni los atractivos de la naturaleza como la gran puesta del sol que prácticamente es el sello de esta parte de Acapulco, ha podido mejorar la situación que se tiene de falta de visitantes a pocos días de terminar el periodo de asueto.

La puesta del sol, no solo es un espectáculo que se disfruta desde la playa de Pie de la Cuesta, sino también desde otro punto de este pequeño que lo representa la laguna donde también llegan los candentes rayos del sol durante todas las tardes en las que también se mezclan con la brisa del mar.

El presidente de la asociación de restauranteros de Pie de la Cuesta, Joel Castillo Gómez, manifestó que la puesta del sol ha sido uno de los principales atractivos que los restauranteros, prestadores de servicios turísticos y hoteleros, promueven a nivel nacional para atraer el turismo en todas las épocas del año.

El turismo de esta temporada vacacional no llegó a Pie de la Cuesta. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

“La puesta del sol se ha convertido como en el estandarte de esta zona de Acapulco, porque en ninguna otra parte se tiene y atrae el interés de los visitantes, pero también hay que decirlo, este espectáculo se da por las tardes y en la zona de playa no hay alumbrado por lo que muchos turistas no lo esperan o no vienen a esta parte de la ciudad por varias razones, desde el mal estado de la carretera hasta la falta de servicios”, precisó.

Pie de la Cuesta con sus atardeceres y su ya tradicional puesta del sol, es una opción de descanso y diversión para turistas nacionales y extranjeros, y propios acapulqueños que buscan nuevos atractivos de diversión, atención y servicio.