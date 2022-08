Procederá SEG legalmente por la agresión a secretario particular

Al reprobar la agresión que sufrió su secretario particular Alejandro Mendoza Pastrana por parte de un grupo de maestros pertenecientes a la CETEG, el secretario de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, aseguró que la administración estatal no va a poder resolver todas las demandas de la coordinadora por falta de capacidad económica.

En entrevista radiofónica con Federico Sariñana en Chilpancingo el titular de la SEG dijo que la dependencia a su cargo está abierta al diálogo, pero sin tener las manos dobladas.

Insistió que no se puede hacer un diálogo bajo presión y dijo que Mendoza Pastrana se encuentra bien de salud y que presenta una lesión en la rodilla, además de la que le ocasionaron en el rostro, pero debe estar en recuperación.

Afirmó que se van a presentar las denuncias correspondientes porque no se puede permitir que haya agresión física en contra de servidores públicos y quienes cometen este tipo de agresiones deben hacerse responsables.

Dijo que las autoridades serán las corresponsables de identificar a los agresores de su secretario particular y aseguró “no podemos permitir que haya agresiones físicas, que pongan en riesgo la vida de las personas”, por lo que hizo un llamado “a que restablezcamos el diálogo con respeto mutuo y en condiciones normales”.

Rodríguez Saldaña lamentó que a pesar de haber tenido acuerdos previos para instalar una mesa de negociación con temas específicos, los maestros de la CETEG realizaron la toma de instalaciones educativas y causaran destrozos, así como lesiones a su secretario particular.

“Nosotros no podemos instalar una mesa con instalaciones tomadas, tener un diálogo bajo una presión de instalaciones tomadas. El diálogo tiene que ser respetuoso, tiene que ser en condiciones normales, solamente que hubiera una se razón de que no se les atendiera, pero había una mesa hay agendada entonces no se entiende eso", dijo.

Aseguró que a nueve meses de la administración ha habido diálogo con la CETEG se han atendido sus demandas en la medida de la capacidad de la administración estatal, sin embargo, aseguró que no se van a resolver todas las exigencias de la Coordinadora en un pliego petitorio, “porque no está al alcance financiero del gobierno del estado” y abundó que ante esta situación, se han agendado reuniones con autoridades federales para canalizar las demandas magisteriales.

Estado Cetegistas irrumpieron de manera violenta en oficinas de la SEG

Lamentó que a pesar de las pláticas y los acuerdos, los cetegistas no escucharon ni atendieron la petición para liberar las oficinas que tenían tomadas de donde se requerían expedientes para avanzar en las conversaciones.

Señaló que un grupo de cetegistas abrieron con violencia las puertas de las oficinas donde agredieron al secretario particular, Alejandro Mendoza, poncharon llantas y quemaron medidores.

Aseguró que el diálogo es el mejor camino para poder llegar a acuerdos y reconoció que el tema ya es muy delicado para agredir a su secretario. "La nueva escuela mexicana entre otros principios está impulsando la cultura de la paz, de la no violencia, entonces es importante rectificar el camino, porque esto a dónde nos lleva la toma de edificios, de instalaciones, cuando hay mesas de diálogo acordadas", abundó.