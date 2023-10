Urge atender rehabilitación de edificios de Infonavit: Astudillo

El diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Astudillo Calvo, aseguró que es parte de su agenda legislativa atender el tema de la rehabilitación de los edificios del Infonavit y dar respuesta a un reclamo a quienes temen por su seguridad por el abandono de años.

Lo anterior lo expresó al dar un resumen de su segundo informe de su quehacer legislativo, en donde hizo un espacio en el que abordó temas diversos, entre estos la preocupación de los vecinos de la Unidad Habitacional El Coloso, que después del último sismo de 7 grados, temen que por la falta de mantenimiento de los edificios y estar viejos, estos sufran algún desprendimiento.

Admitió que el tema es muy sensible, que se ha intentado abordarlo, pero al margen de lo anterior, consideró que antes se debe hacer un censo, porque en los recorridos que ha realizado por este complejo habitacional ha documentado que muchos edificios están en abandono y algunos están habitados solo la mitad.

La prioridad, entonces, es ver cuál es la población que habita realmente en El Coloso y a partir de ahí hacer un diagnóstico, para presentar algo más viable, porque se requiere una importante inversión, por tanto, debe ser consensuada por diversos actores políticos no solo por un diputado local.

El legislador de la bancada del PRI, Astudillo Calvo, dijo que si es cierto, también hay edificios deteriorados y requieren no solamente una pintadita, sino una inversión que cubra la rehabilitación total y no representen un riesgo para sus moradores.

Otro tema fue sobre los incendios clandestinos de los basureros a cielo abierto en la Zona Diamante, que consideró que sigue siendo grave, pero actualmente se ha avanzado y han disminuido, lo que no es un consuelo, porque se necesita legislar y bajar más recursos para ayudar no solo en el caso del puerto de Acapulco, sino también dotar de herramientas al resto de los ayuntamientos.

Astudillo Calvo reiteró que siempre va a actuar de manera inteligente, prudente y que lepermita también dar lo mejor.

En lo que respecta a que, si no lo distrae la proximidad del proceso electoral del 2024, dijo que la ruta que tiene en estos momentos es la legislativa y respetar la ley; “todavía no son los tiempos para estar pensando en otras cosas, creo que hay que concentrarse en los cargos que uno ocupa y dar buenos resultados”.

Ricardo Astudillo Calvo está en la ruta de preparación y maduración política; "por supuesto que tengo aspiraciones, sino no las tuviera creo que no debería estar en política, pero también tengo los pies en la tierra y siempre voy actuar de manera inteligente, prudente y que me permita también a mí, dar lo mejor y creo que en estos momentos puedo ayudar, apuntó.