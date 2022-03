Universitarios bloquean carretera Tlapa-Puebla

Estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), desde las 9 de la mañana de este jueves bloquean de manera total la carretera Tlapa-Puebla, en exigencia de que la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, resuelva el nombramiento del nuevo rector, ya que por inetereses corruptas y deshonestas de un grupo de trabajadores quieren imponer a Iván Oropeza Bruno, mismo que es señalado de tener malos antecedentes.

Los estudiantes de la Intercultural con sede en la comunidad de la Ciénega del Municipio de Malinaltepec, bloquean en el punto conocido como la nopalera, afectando la carretera Tlapa Puebla, y a la región de la cañada principalmente los municipios de Alcozauca, Tlalixtaquilla, Alpoyeca, Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán.

Molestos porque las autoridades no han cumplido con los acuerdos de las diversas minutas, dijeron que el bloqueo es total, hasta que el Secretario General de Gobierno y de Educación acudan a dialogar con ellos, mismos que advierten que en esta ocasión ya no van a aceptar ningún acuerdo que no sea resolutivo.

Indican que desde hace más de un mes en que decidieron respaldar a Eugenia Pacheco Cantú, ante la violación de género que está padeciendo, ya que en diciembre recibió su nombramiento firmada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, decisión que no fue aceptada por el grupo de trabajadores que han saqueado a la Universidad Intercultural.

El grupo de trabajadores que impugnaron el nombramiento de Eugenia Pacheco Cantú, mismos que empezaron a maniobrar con el delegado de gobierno de esta región de la Montaña José Bazán González, a través del entonces Sectetario General de Gobierno, para promover como Rector a Iván Oropeza, logrando que le extendieran su nombramiento.

Refieren los estudiantes protestantes que ya hablaron hasta con el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien les dijo que intervendría y hasta el momento no hay resultados de sus buenos oficios.

Finalmente reiteraron que no se van a quitar hasta que las autoridades resuelvan este conflicto que ellos mismos han creado.