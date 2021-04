Temeraria e irresponsable, la advertencia de Salgado Macedonio: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) calificó el llamado del aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, de temeraria cuando llama la movilización pacífica, pero advierte que el órgano electoral defina si quiere o no que haya elecciones en Guerrero el próximo 6 de junio: "esto último nos parece una advertencia temeraria e irresponsable".

En estos términos lo definió el Consejero Electoral, Alfredo Ramírez García, quien dijo que esto les parece una falta de respeto hacia los más de dos millones y medio de ciudadanos en Guerrero, que tienen el legítimo y legal derecho a elegir democráticamente a sus gobernantes. Estado Advierte Félix Salgado de iniciar juicio político contra consejeros del INE

Destacó que, el dictamen aprobado por el Consejo General del INE sobre este caso tiene sustento jurídico por el conocimiento que tiene la unidad técnica de fiscalización, u porque los consejeros actúan con profesionalismo.

Exhortó a todos los candidatos que en estos momentos realizan actos de precampaña a candidaturas de cargos de elección popular a observar la ley de partidos políticos, la ley general de procedimientos electorales, así como la Constitución Política Mexicana, la ley local al igual que su reglamentación: "para que no les ocurra lo que hoy está pasando, en lugar de realizar una campaña de propuestas a la ciudadanía para la solución de los grandes problemas que padece nuestro estado y el país tengan que realizar protestas por incumplimiento de obligaciones con la ley".

Mientras que la Consejera Electoral, Analid Mier Bautista, afirmó que no puede aducir el desconocimiento de la norma legal, ni echar culpas por la omisión propios, mucho menos incitar a sus seguidores a violentar el estado de derecho que nos rige, además, que la responsabilidad como candidato es la de informar con exactitud a sus militantes y simpatizantes lo que realmente está sucediendo y la vía legal a seguir.

Dijo que sus demandas no se resolverán tomando las instalaciones del INE en Guerrero, "ni amenazando si habrá o no elección el 6 de junio, mucho menos incitando a las personas a tomar medidas violentas y entorpecer la labor del árbitro electoral: no abona en nada a su justo reclamo", afirmó.