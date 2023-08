Surge conflicto entre regidores y alcaldesa de Chilpancingo, por colocación de escultura

Regidores de oposición en el municipio de Chilpancingo emplazaron al área de desarrollo urbano para que en menos de 24 horas clausure y retire una obra que se inició frente al Palacio de la Cultura y que sería el pedestal de una escultura de la primer alcaldesa de Chilpancingo, Aurora Meza Andraca.

Los ediles, Antonio Guzmán Ruiz, Reynalda Pablo De La Cruz, María De Los Ángeles Vázquez Pastor, Inés Camarillo Balcázar y Guadalupe Aguilar Alcocer, acusaron que colocar la escultura en este lugar fue una ocurrencia, porque el Cabildo aprobó que se pusiera la escultura de la primer alcalde mujer de América Latina, pero esta se colocaría en el andador Zapata frente al museo José Juárez, que fue su casa.

Pro su parte la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez anunció que sostuvo una reunión con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se realizara una valoración sobre la colocación de la escultura y será con ellos con quienes determine el mejor espacio para la escultura. Local Aprueban reglamento del Comité de Ordenamiento Ecológico

Los regidores expresaron que comparten la postura de la alcalde en torno a reconocer la labor de Aurora Meza Andraca, que fue una excelente gobernante y ha puesto muy alto el nombre de las mujeres de Chilpancingo, de Guerrero y de todo México.

Sin embargo no se puede atentar contra el patrimonio cultural e histórico que tiene los edificios situados en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, aunque aquí cabría hacer mención que el único inmueble al que el INAH considera monumento histórico es el Museo Regional de Guerrero, porque este tiene más de 100 años que fue edificado, la Iglesia tiene una consideración, porque el sitio fue sede del primer Congreso de Anáhuac, pero la construcción no es la original y por ende no se le considera monumento histórico.

El palacio municipal y el hoy palacio de la cultura son edificios que no tiene ni medio siglo por eso no están catalogados como monumentos, a pesar de que su arquitectura se buscó que fuera armónica con el estilo Neoclásico de los edificios viejos.

Los ediles advirtieron que la obra daña al centro histórico de Chilpancingo y por ello establecieron un plazo de 24 horas para que actúe la secretaría de desarrollo urbano, de lo contrario con sus manos habrán de derribar lo que hasta el momento pusieron.