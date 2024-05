Dengue sigue sin control; van 2 mil 972 casos en 4 meses

En el último registro de incidencia de casos de Dengue que publicó la Dirección General de Epidemiología, el estado de Guerrero acumula dos mil 972 incidencias, asimismo se han registraron cinco fallecimientos en los primeros 4 primeros meses del año.

En el reporte se establece que en la última semana fueron 48 los casos de la última semana y 37 de ellos se catalogaron como graves o con signos de alerta, es decir que el paciente necesitó atención en un centro hospitalario.

Lo alarmante de estas cifras es el desmesurado incremento si se compara con el registro del año pasado a la misma fecha cuando sólo se habían cuantificado 132 casos y de ellos 90 graves, hoy en lo que va del año son dos mil 972 casos y de ellos mil 827 graves, es decir que la proporción de crecimiento es del dos mil por ciento.

Otra cifra que se incrementa de manera importante es la de casos probables que corresponde a la de pacientes que presentaron todos los síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor muscular y de huesos, entre otros, pero sólo les dieron tratamiento y no les realizaron una prueba diagnostica o de laboratorio para confirmar presencia de dengue, estos casos llegaron a 13 mil 872, es decir que personas enfermas de dengue en los 4 meses que han transcurrido podrían ser más de 15 mil en Guerrero, y eso sin contar quienes no acuden a un médico o van a médicos que no reportan los casos.

La cifra de dengue no se ha podido abatir a pesar de que en los últimos meses se han realizado campañas intensas para controlar el mosco transmisor del dengue y en esta actividad han participado los gobiernos federal, estatal y municipales, que han tenido que invertir recursos extraordinarios para hacer nebulizaciones, colocar abate en los depósitos de agua y realizar campañas informativas para que la población participe evitando tener cacharros que puedan almacenar agua en la que el mosco se reproduce.

Acapulco concentra el mayor número de casos

Dos tercios de los casos de dengue que se han registrado en Guerrero se concentran en el municipio de Acapulco donde en los 4 meses que han transcurrido suma mil 919 casos, y como dato particular es el único municipio del estado en el que se ha detectado los cuatro diferentes serotipos del virus lo que hace más fácil su diseminación.

En este municipio el incremento de casos inició desde mediados del año pasado pero se detonó de manera sustancial tras el paso del huracán Otis y hasta el momento sigue descontrolado.