Solo una colonia de Chilpancingo sigue sin transporte tras la violencia

A un mes de que en Chilpancingo se registraron hechos de violencia que obligaron a suspender el transporte en diversas partes de la ciudad, vecinos del fraccionamiento Real del Valle siguen sin poder recibir el servicio porque los transportistas aseguran que sigue siendo un riesgo la zona en la que se encuentra su asentamiento que es justamente la zona limítrofe entre Chilpancingo y Petaquillas.

De acuerdo con vecinos del lugar las urvan llegan sólo hasta el fraccionamiento la Cinca y desde ahí tiene que caminar aproximadamente un kilómetro para llegar a su asentamiento, “Cerca de esta colonia se encuentra la Universidad Internacional de Estudios Superiores (UIES) “Amado Nervo” y son los estudiantes de esa escuela quienes más padecen la falta de transporte”.

Cabe señalar que todas las demás colonias que se encuentran al sur de Chilpancingo ya reciben e manera regular el servicio, pero en particular este fraccionamiento requiere de que las unidades acudan hasta la mitad del bulevar Chilpancingo-Petaquillas para hacer retorno, por eso sus conductores se niegan a acudir.

Los vecinos aseguran que existen formas alternativas de llegar a su colonia, por ejemplo entrando desde la colonia la Cinca y tomando por una calle que conecta en la margen del río Huacapa, sin embargo insisten en que pasando el reten de la policía que se encuentra a la altura de la colonia la Conca ya no es seguro para ningún transportista.

Recordemos que, durante los primeros diez días del mes de julio, la ciudad de Chilpancingo se vio sumergida en una ola de violencia presumiblemente por la disputa territorial de grupos delincuenciales que atacaron especialmente a unidades de transporte público.

Vecinos del fraccionamiento Real del Valle siguen sin poder recibir el servicio. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

En total fueron más de 10 unidades atacadas y quemadas, y al menos seis conductores perdieron la vida.

“Somos los únicos con este problema, todas las combis de las demás colonias ya están trabajando, a lo mejor no tenemos tanto problema, porque son vacaciones, pero ya que regresen los estudiantes y los trabajadores a sus oficinas, no sabemos cómo le vamos a hacer, los vecinos nos ofrecen aventón, pero no siempre van a poder”, estableció el señor José Fuentes.

Los vecinos de este lugar, indicaron que han pedido en al menos 3 ocasiones, tanto al ayuntamiento como a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPGro) y a la Dirección de Transportes, que se generen las condiciones para que el transporte se reanude, pero sin respuesta su petición.