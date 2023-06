Realizan homenaje póstumo a Luis Walton en México

Familiares y amigos realizaron un homenaje póstumo al político y empresario acapulqueño, Luis Walton Aburto quien falleció el pasado 20 de mayo.

Reunidos en el antiguo colegio de San Ildefonso en el anfiteatro Simón Bolívar en la Ciudad de México, se realizó este homenaje solemne en memoria del ex senador y ex dirigente del partido Convergencia hoy Movimiento Ciudadano.

Al encuentro asistieron el ex canciller de la República y aspirante a la presidencia de México Marcelo Ebrard Casaubon y su esposa, Rosalinda Bueso, así como políticos que fueron amigos del empresario acapulqueño.

Al encuentro asistió también la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez y en el evento el hijo de Walton Aburto Lloyd Walton, quien pronunció un discurso donde resaltó el trabajo del ex alcalde porteño.

Entre los asistentes, también se pudo observar al ex diputado local por Guerrero, ex subsecretario de seguridad y ex candidato a la gubernatura de Hidalgo, Ricardo Mejía Berdeja.

Al homenaje póstumo también estuvieron los colaboradores cercanos del empresario porteño de quien resaltaron sus virtudes en el encuentro en la Ciudad de México.