Evelyn Salgado y Héctor Astudillo lamentan muerte de Walton Aburto

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el ex titular del Ejecutivo del estado, Héctor Astudillo Flores, expresaron sus condolencias por la muerte del ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, ocurrido durante la mañana de este sábado.

A través de sus cuentas de redes sociales, inicialmente la titular del Ejecutivo del estado, escribió: “Lamento el sensible fallecimiento de Luis Walton Aburto, ex alcalde de Acapulco y destacado empresario guerrerense”.

Envío mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario para su familia ante esta irreparable pérdida, refirió la mandataria estatal, tras conocerse la noticia del lamentable suceso.

Mientras que el ex gobernador, Astudillo Flores, posteo: “Comparto la lamentable noticia del fallecimiento de mi querido amigo Luis Walton Aburto”.

Gran amigo y guerrerense, acapulqueño, siempre comprometido con su tierra. Enviamos nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos, escribió el ex mandatario estatal.

El ex senador de la República, ex diputado federal y ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Walton Aburto, murió este sábado a consecuencia de una enfermedad que lo obligó a hospitalizarse, pero cuando se recuperaba en su domicilio, se presentó el fatal desenlace.