Ratificará IEPC en marzo a precandidatos a gobernador

Al iniciar el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) la recepción de documentos de registro de los precandidatos a la gubernatura de Guerrero, tendrá que sesionar el Consejo General, del 2 al 4 de marzo para validarlos como candidatos oficiales.

En efecto, de acuerdo al calendario del órgano electoral, este 15 de febrero inició la recepción de la documentación para el registro de los precandidatos a la gubernatura del estado, el cual culminará el primero de marzo. Estado Feministas recolectan firmas para exigir que no ratifiquen registro a Félix Salgado

Una vez que se haya cumplido con esta etapa, del 2 al 4 de marzo los integrantes del Consejo General sesionarán para revisar que toda la documentación que entregaron los precandidatos este completa y que cumplan con todos los requisitos que marca la convocatoria y validar que son los candidatos registrados.

Una vez que estén aprobadas y aprobados como candidatas y candidatos a gobernador, habrá un periodo de suspensión de campañas publicitarias en medios impresos, digitales, radio y televisión de las autoridades y servidores públicos federales, estatales y municipales, relativa a los programas y acciones de los cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública inmediata del 5 de marzo al 6 de junio.

A partir del 5 de marzo al 2 de junio, abarcará el periodo de las campañas políticas de las candidatas y los candidatos a gobernador, que serán 90 días exactos de acuerdo a lo que marca la normatividad, lapso en el cual se hará el monitoreo de espectaculares y propaganda política, colocada en la vía pública y se hará en colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE).

Finalmente, el 6 de junio se organizarán las elecciones, haciéndose hincapié que se aplicaran los protocolos sanitarios para evitar contagios de Covid-19, medida que tendrán que cumplir todos los y las candidatas a la gubernatura del estado.

Cabe mencionar que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió un protocolo sanitario y prohibió a todos los hombres y mujeres que harán campaña, no realicen actos de proselitismo en sitios cerrados, que no haya aglomeraciones, que se use el cubrebocas y se guarde la sana distancia.