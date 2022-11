Presentó el gobierno estatal la política anticorrupción

En el marco de la presentación de la política estatal anticorrupción, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llamó a sus colaboradores a sacar completamente de su cabeza el que puedan robar aunque sea poquito, y ponerse todos los días la playera de la honestidad que ha sido y tiene que seguir siendo el identificativo de este gobierno.

"Tienen que tener la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno, en el centro mismo de su esencia, eso es lo que nosotros queremos, no queremos que sea una camiseta de que la honestidad me la pongo nada más en algunos momentos". indicó Salgado Pineda en el evento donde el comité Anticorrupción del estado presentó los ejes rectores de la política anticorrupción que deben seguir todas las áreas de gobierno del estado.

Tiene que ser una forma de vida, tenemos que vivir de esa manera, ser congruentes con lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, que exista congruencia, que no digamos bueno es que pues no voy a robar, pero aquí mi mente me está diciendo que me van a decir que pues estoy mal, que debería yo de agarrar aunque sea algo, no".

De acuerdo con la estrategia que se presentó este día, la política anticorrupción en el gobierno estatal, se enfocará en cuatro ejes, primero el combate a la corrupción y la impunidad, segundo combatir el abuso de autoridad y la arbitrariedad, el tercer eje establece mejorar la gestión gubernamental y del contacto Gobierno Sociedad, finalmente el eje cuatro prevé la inclusión social y del sector privado.

Al respecto la gobernadora parafraseó al presidente de la república indicando que luego llegan las cosas ya con piquete de ojo, nada de eso, aquí no es de robar poquito, ni robar mucho, aquí es no robar, no robar nada, no mentir, no traicionar y aplicar cero tolerancia".

Evelyn Salgado insistió en que la corrupción es la madre de todos los males, por ello se tiene que arrancar de raíz y advirtió que ningún funcionario de su gobierno está exento de que se le apliquen sanciones si comete arbitrariedades.

"Yo debo de trabajar con principios ideológicos y poder tener la conciencia tranquila, poder ver a los ojos a nuestro pueblo, poder ver a los ojos a nuestros hijos, a nuestras hijas y poder decir estoy trabajando honestamente desde donde estemos, desde la trinchera en donde estemos siempre entregar el cien por ciento".

Sobre la política anticorrupción indicó que es muy importante resaltar la forma en la que se construyó, desde la conformación del sistema anticorrupción que contempla a todos los sectores y a todos los actores, quienes realizaron foros de consulta "yo celebró, porque es tomar en cuenta la opinión de todas y de todos, el trabajo técnico impecable que se llevó a cabo para la elaboración de este documento".