Presenta Evelyn Salgado un plan integral a favor de las mujeres

En el marco del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó formalmente los programas estratégicos de atención a las dos alertas de género que se emitieron para el estado de Guerrero y con ello lograr mover de manera positiva los indicadores y que estas alertas puedan ser levantadas.

Entre las estrategias, que resaltó Evelyn Salgado, se encuentra el Protocolo y la Alerta Violeta que se utiliza para la búsqueda de personas no localizadas y en las que el proceso de búsqueda inicia apenas un minuto después de que se haga la denuncia, "Este es un protocolo único en el país, que varios estados han venido a ver cómo funciona porque quieren implementarlo".

Resaltó que el diseño del programa ha sido sumamente efectivo y se han logrado recuperar a más del 90 por ciento de las mujeres que son reportadas como no localizadas.

La Gobernadora integró también en este bloque de acciones para la erradicación de la violencia hacia la mujer al Transporte Violeta que son unidades del transporte público pintadas de ese color para su identificación y en los que se prioriza la atención a las mujeres y los choferes están sensibilizados y preparados para atender a las mujeres en un ambiente seguro sin acoso ni violencia.

Resaltó que recibió un estado con cifras muy altas en materia de violencia hacia las mujeres, en todas sus manifestaciones, como lo son física, psicológica, económica y política, demás por ello su gobierno se ha empeñado en implementar acciones que mejoren las condiciones de vida de las mujeres, y en éstas se integra la atención de todas las áreas del gobierno, "porque antes decían que los temas de la mujer se deben atender en la Secretaría de la Mujer y hoy todo el gobierno tiene políticas transversales, todas las secretarías tienen algo que aportar, tienen algo que hacer en beneficio de las mujeres para prevenir, para atender, para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres".

insistió en que hoy en el gobierno nadie puede decir a mí no me toca, hoy no lo voy a hacer porque a mi secretaría no le toca, o yo veo otros asuntos, "las mujeres no somos asuntos, y no somos temas, somos lo principal y tenemos que seguir trabajando por ustedes".

Evelyn salgado indicó que al ser la primer gobernadora mujer del estado, le ha tocado lidiar con un enorme compromiso que se afronta todos los días promoviendo acciones integrales de atención a la mujer.

Resaltó también el logro tan importante que ha sido la aprobación en el Congreso del Estado la reforma legal que prohíbe cualquier figura similar al matrimonio forzado y a la venta de niñas para el matrimonio, un tema que se justificaba en los usos y costumbres pero que hoy tiene que ser erradicado.

"Otro tema fundamental que se logró desde el Congreso del Estado es el que tiene que ver con la despenalización de la interrupción del embarazo, lo que da a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su cuerpo y además atiende una de las alertas que se emitió por agravio comparado".

Segunda fase del Protocola Violeta

La gobernadora también anunció que en próximos días se estará lanzando la segunda etapa la etapa del Protocolo Violeta que es una etapa de asistencia, "es un programa integrador para atender a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres que son recuperadas a través de la alerta y en la que participarán activamente todo el gabinete".

Asimismo, anunció que este año se incrementará el presupuesto de la Secretaría de la Mujer igual que ya se hizo este año para que tengan la posibilidad de apoyar todas las acciones proyectadas para defender los derechos de las mujeres.