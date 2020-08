Organizaciones campesinas calificaros de "neoliberal e intransigente" al gobierno de México

Como un gobierno “neoliberal e intransigente, que ha dañado a la economía y estructura social del país”, se calificó a la gestión del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, ello durante la primer convención estatal de la organización “Fuerza Guerrerense”, la que participaron líderes de al menos 80 organizaciones de corte campesinos, Obrero y Popular.

Como parte de la inauguración del evento que se realizó en el zócalo de Chilpancingo se invitó a realizar una ponencia magistral al doctor en economía Abel Pérez Zamorano, quien reseñó deficiencias que ha tenido el gobierno de la llamada cuarta transformación que han generado caídas en el producto interno bruto y falta de crecimiento económico. Estado Perredistas se sumaron a la recolección de firmas para juzgar a ex presidentes

El investigador adscrito a la Universidad de Chapingo, estableció que un ejemplo caro de lo deficiente que es el gobierno de México es el manejo que se ha dado a la pandemia de coronavirus, donde los países miembros de la Ocde a la que México pertenece, han realizado en promedio 14 pruebas diagnósticas por cada mil habitantes, países como China superan esa media, pero en Mécico se tiene 0.4 pruebas por cada mil habitantes, es decir ni siquiera una prueba pro cada dos mil personas.

“Entonces si no hay pruebas no hay registros de incidencia confiables, además de que la tasa de mortalidad es muy alta si se compara con china o estados unidos, siendo un comparativo por cada mil habitantes no por el tamaño del país.

Por otra parte también se criticaron los programas sociales que se dijo, están impactando en personas que no producen y a quienes están sembrando en el campo, quienes luchan pro hacer producir establos lecheros, quienes tiene pequeñas o micro empresas no reciben impulso para poder detonar la producción y mejorar la economía del país.

Foto: Abel Miranda Ayala | El Sol de Acapulco

La convención estatal tendrá mesas de trabajo que estarán ofreciendo resultados en los próximos días y de donde se espera que surjan propuestas y estrategias de organización y lucha para pugnar por mejores presupuestos para el campo y otros sectores productivos.

Cabe resaltar que en esta recién formada organización Fuerza se integran las organizaciones que militan en el Congreso Agrario Permanente, asimismo las que estaban integradas al Foro permanente de organizaciones sociales, dos grandes bloques que mantenían diferencias muy marcadas pero que debido a la situación que prevalece desde el gobierno federal decidieron unir fuerzas y luchar juntos porque regresen proyectos para la producción y se fortalezcan y transparentes los programas de Fertilizante y otros que con presupuestos muy escuetos aún están operando.