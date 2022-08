No han llegado a Guerrero médicos cubanos

La secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el estado, Beatriz Vélez Núñez dijo que aún no han llegado los médicos cubanos a Guerrero y adelantó que en caso de que se tenga su presencia, deberán ser enviados a localidades apartadas donde se requiere de sus servicios y no en las ciudades.

Señaló que su presencia estará condicionada a que también deben de cumplir con la ley de profesiones antes de que sean contratados por la Secretaría de Salud en el estado.

Beatriz Vélez, recordó un conflicto que se registró en el municipio de Acatepec cuando un grupo de médicos estuvo en ese lugar por parte de la ONU durante seis meses y fueron sacados por la misma población porque se hicieron pasar por doctores y no lo eran.

Señaló que estos “médicos” eran químicos, enfermeras y practicaron cirugías y hubo hasta decesos, por lo que en Acatepec se descubrió que el personal de salud cubano, se hacían pasar por médicos anestesiólogos, pero solo eran enfermeros y esto representa un riesgo para la salud de los mexicanos.

Por eso consideró que es importante que antes de contratar a un médico de otro país se debe de revisar la ley de profesiones que señala que si viene un extranjero a brindar su servicio a este país tiene que revalidar todos sus documentos en este rubro y tiene que hacer su servicio social por un año y demostrar que es médico y su especialidad.

“No estamos en contra de que vengan de otros países solamente que se cumpla con la ley de profesión porque esa ley también es para los mexicanos y no es posible que a los mexicanos si se les aplique y a los extranjeros no, entonces no coincide y ahí es donde nosotros estamos insistiendo en esa parte”, precisó.