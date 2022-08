Continúa paro en el hospital del ISSSTE en Acapulco

A casi dos semanas del paro de actividades médicas en el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Acapulco, médicos y enfermeras señalan que no hay avances en sus demandas y las malas condiciones hospitalarias siguen por lo que se ha limitado la atención a derechohabientes.

Los médicos especialistas señalaron que no habido ningún avance en atender las demandas de los médicos y enfermeras por lo que no regresarán atender las cirugías y otras actividades en el hospital hasta ver resultados.

El personal de Salud tomó la decisión de suspender las cirugías programadas así como las consulta externa y sólo atenderán únicamente urgencias “verdaderas” hasta que el hospital cuente con las condiciones óptimas y necesarias para el desarrollo del trabajo de los médicos y enfermeras.

Hace casi dos semanas el personal médico, entre ellos especialistas y enfermeras pararon labores y denunciaron la falta de camas en el hospital el cuál sólo cuentan con 16 para atender el servicio de cirugía y 23 la de sub especialidades, las cuales están rebasada en su capacidad.

Denunciaron que el aire acondicionado de quirófano y área de hospitalización es insuficiente debido a que después de 24 horas los ductos se condensan y dejan de funcionar, lo que pone en riesgo al paciente y el personal de Salud por las posibles demandas derivadas de la deficiente atención.

Estado Médicos paristas del ISSSTE alzan nuevamente la voz

No cuentan con rayos X ni tomografía, no cuentan con electrocardiógrafo, la red de drenaje está colapsada y los lavabos y baños en general no funcionan y las aguas negras se fugan de las tuberías ocasionando olores fétidos y contaminación en todas las áreas.

Los inconformes también señalaron que hay ausencia de cobertura de médicos especialistas y las vacaciones y las incapacidades no se cubren lo cual genera retraso en la atención.

También en el Hospital General de Acapulco se presenta el problema de que los elevadores no sirven y hay escasez de medicamentos y soluciones parenterales lo cual es un riesgo porque los pacientes no reciben el manejo adecuado y oportuno para sus patologías y retrasa su recuperación.