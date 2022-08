Lucha seguirá hasta encontrarlos: Padres de los 43

El Comité de Padres y Madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala emitió un comunicado en el que recalcan que continuarán su lucha en la búsqueda de sus hijos con vida, esto ante la falta de pruebas para determinar que no hay indicios que estén vivos.

“Será doloroso para nuestras familias saber de su destino sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha estas pruebas no las tenemos, por lo tanto, nuestra exigencia y lucha siguen”, señala un comunicado.

Para los padres, el informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, contiene elementos positivos que ayudarán a esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Lo anterior, Iniciando porque se reconoce que se trató de un Crimen de Estado, en la que participaron autoridades de cuatro municipios, así como personal de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, quienes deberán ser “investigadas y sancionadas”. Estado Familiares de normalistas asesinados reclaman justicia

La detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, representa para los padres un paso más para garantizar justicia, por lo que dijeron que están vigilando el proceso penal que se le sigue al ex funcionario y de otros que construyeron la verdad histórica.

“Llamamos a todas las personas, al pueblo de México a elevar la voz para que el caso Ayotzinapa no se olvide y no quede en la impunidad. A esta generación nos corresponde luchar por la verdad y la justicia, para que hechos dolorosos como el nuestro no sigan pasando.

El pronunciamiento de los padres se da una semana después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, presentará un informe sobre los avances del caso, a un mes de cumplirse ocho años de la desaparición de los 43 normalistas.