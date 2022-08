Ayotzinapa considera una burla marcha de los Abarca

Tras señalar que se trata de una “burla” la marcha convocada por la familia Abarca en Iguala, donde darán a conocer su verdad de los hechos acontecidos el 26 de septiembre de 2014, integrantes de organizaciones sociales y normalistas de Ayotzinapa, hicieron un llamado a la sociedad a no respaldar su protesta.

En el transcurso de la semana, se difundieron videos en la red social Facebook donde el ex alcalde José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, su hermana y cuñado, convocaron a participar en la caminata pacifica para exigir justicia en torno al caso.

El matrimonio Abarca-Pineda, sostiene en esos videos que llevan más 8 años encarcelados injustificadamente por una “falsa acusación”.

Lee también: Normalistas de Ayotzinapa no detendrán la lucha

En un mitin que tuvieron los normalistas en el llamado antimonumento a los 43 estudiantes desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas, Francisco Echeverría De Jesús, del Colectivo de Los Otros Olvidados de Ayotzinapa, hizo referencia a la convocatoria hecha por la familia Abarca.

Los Abarca quieren parecer como inocentes, condenaron. / Foto: Juan Manuel Molina | El Sol de Acapulco

“Esa es una burla para los padres de familia y los compañeros desaparecidos, los quieren hacer parecer inocentes, pero él también tiene la culpa de lo pasado el 26 de septiembre, por todas las omisiones que cometió al permitir que sus policías atacaran a los compañeros, esa marcha del domingo es una burla”, expresó.

La mañana de este viernes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó una síntesis del último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en el que nuevamente salió a flote el nombre del ex alcalde de Iguala.

Aún con la campaña para buscar que se limpie el nombre del ex edil de Iguala, lo que informó Encinas es que quién dio la orden de desaparecer a los estudiantes habría sido José Luis Abarca, junto con el grupo criminal de “Guerreros Unidos”.